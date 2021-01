Photonis : l'Etat spectateur ou acteur ?

Et les fonds français, enfin débarrassés des entreprises américaines trop dispendieuses, sont revenus naturellement frappés à la porte d'Ardian pour le rachat de Photonis. Alors que l'État poussait Bpifrance à reprendre cette pépite de l'armement française, les fonds HLD, dirigé par l'ancien patron de Wendel Jean-Bernard Lafonta, et PAI Partners ont été plus prompts que la banque publique, selon les informations du magazine Challenges. Et en même temps, Bpifrance ne semblait pas vraiment non plus pressée d'y aller toute seule. "On va entrer dans le capital de Photonis", avait confirmé le 6 janvier le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, sur BFM TV. A quelle hauteur ? "On est en train de discuter avec nos partenaires". L'affaire pourrait être conclue autour de 420 millions d'euros si effectivement Ardian souhaite toujours vendre cet...