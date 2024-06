Europe spatiale : décollage imminent pour Ariane 6 (9 juillet)

« Le 9 juillet prochain, Ariane 6 fera son premier vol et c'est un jour très important car cela marquera le retour de l'accès indépendant à l'espace pour l'Europe », a annoncé mercredi à La Tribune le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, actuellement au salon aéronautique de Berlin (ILA). Le vol inaugural du lanceur européen Ariane 6 se déroulera depuis le Centre spatial guyanais (CSG) en Guyane français, a précisé l'ESA dans un communiqué publié mercredi. « Après avoir travaillé très dur avec l'ensemble de nos partenaires, en particulier ArianeGroup, le CNES et Arianespace, nous sommes très fiers de pouvoir faire cette annonce qui est une étape majeure pour l'Europe spatiale », a-t-il souligné dans un entretien accordé à La Tribune.

« Il y a un deuxième vol prévu avant la fin de l'année 2024 pour Ariane 6 qui sera le premier vol commercial et notre scénario d'exploitation prévoit une cadence moyenne de 9 vols par an, ce qui est presque le double d'Ariane 5 », a expliqué le directeur général.

Dans cet entretien, le directeur général de l'ESA s'est montré « très confiant » sur la date du 9 juillet du nouveau lanceur lourd européen. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est réjoui que l'Europe puisse assister « à un grand moment de l'aérospatiale », après « dix années de travail préparatoire acharné ». Avec le vol inaugural d'Ariane 6, l'Europe sort enfin de la crise des lanceurs et revient un peu dans le match des lanceurs qui est aujourd'hui dominé outrageusement par SpaceX. Initialement prévu pour 2020, le premier vol d'Ariane 6 a été reporté à maintes reprises en raison notamment des difficultés de mise au point. L'Europe n'a plus de lanceurs opérationnels espace depuis le dernier vol Ariane 5 en juillet 2023 et l'échec du premier vol commercial du lanceur léger italien Vega-C en 2022.

30 missions dans le carnet de commandes

Selon Josef Aschbacher, « Ariane 6 est le lanceur européen qui correspond à nos besoins d'aujourd'hui, adaptable à nos ambitions futures ». La cadence de lancements d'Ariane 6 est prévu pour neuf vols par an. Mais, selon Josef Aschbacher, Arianespace pourra opérer jusqu'à « dix vols par an en fonction des circonstances », a-t-il expliqué. Conçu pour affronter la concurrence du lanceur américain SpaceX, Ariane 6 est polyvalente, avec un étage supérieur réallumable lui permettant de placer plusieurs satellites sur différentes orbites pendant le même vol. Ariane 6 est de « la même classe que les lanceurs Falcon 9 » opérées par SpaceX, a fait valoir Josef Aschbacher dans un entretien à l'AFP. Mais contrairement aux lanceurs de SpaceX, Ariane 6 n'est pas pour le moment réutilisable et « nous devons y travailler à l'avenir », a-t-il précisé.

Ce vol inaugural « ouvrira la voie à l'exploitation commerciale et à une forte montée en cadence au cours des deux prochaines années », a estimé le président exécutif d'ArianeGroup, Martin Sion, cité dans le communiqué de l'ESA. Ariane 6 dispose déjà de 30 missions dans son carnet de commandes, a également précisé dans le communiqué Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace, qui opère les lancements. Pour financer son équilibre économique, les 22 États membres de l'ESA ont conclu en novembre 2023 un accord sur une subvention annuelle d'un maximum de 340 millions d'euros du 16e au 42e vol de la fusée, soit les lancements prévus de 2026 jusqu'à l'horizon 2030. L'équilibre financier des 15 premiers vols était déjà assuré par un précédent accord.

Répétition générale

La campagne de lancement d'Ariane 6 a démarré en avril au CSG, où le corps central du premier exemplaire d'Ariane 6 a été installé sur le pas de tir ELA4. « La dernière étape majeure avant le lancement sera la répétition générale », a détaillé l'ESA, sans en préciser la date. Dans le cadre du développement d'Ariane 6, l'ESA est l'architecte du système de lancement et travaille avec le maître d'œuvre ArianeGroup (lanceur) et avec le CNES (segment sol). L'ESA est l'opérateur responsable du vol inaugural. Pour les vols ultérieurs, Arianespace sera le fournisseur de services de lancement. La filiale d'ArianeGroup commercialise et exploite Ariane 6 en vue d'opérer des missions différentes pour les clients institutionnels et commerciaux.