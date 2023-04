Expliseat va fabriquer ses sièges d’avions ultra légers dans le Maine-et-Loire

Avec l'installation d'une usine 4.0 de 6.000 m² prévue pour la fin de l'année 2023, à Avrillé, dans le Maine-et-Loire, ce sera la première implantation industrielle de la startup Expliseat. Et du même coup, un vrai changement de modèle pour cette entreprise parisienne forgée à la R&D et à l'innovation. A l'origine d'une centaine de brevets pour développer un siège d'avion en carbone et en titane (Ti-Seat), certifié pour être, avec ses 6 kilos, le plus léger du monde, Expliseat vient de lever dix-sept millions d'euros pour accélérer son développement. Ce tour de table a été mené auprès du fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels), géré pour le compte de l'État par Bpifrance dans le cadre de France 2030, de Go Capital, du fonds NCI et de BNP Paribas Développement, actionnaire historique d'Expliseat. Forte de sa technologie innovante, l'entreprise revendique avoir déjà commercialisé plus de 10.000 sièges ultra légers en Amérique du Nord, en Inde, en Chine... auprès de constructeurs d'avions (Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Bombardier...) et de compagnies aériennes (Air Méditerranée, Air Tahiti, Cebu Pacific...). A ce jour, aucun des principaux acteurs du marché (l'allemand Recaro, le français Safran et l'américain Collins, repreneur de B/E Aerospace) ne produirait un siège descendant sous les huit kilos.

L'enjeu de l'allègement ouvre des perspectives

Selon Expliseat, sa technologie permettrait de réduire la masse des avions de 600 à 1800 kilos, en fonction du type d'appareils, de limiter la consommation de carburant et, par conséquent, les émissions de CO2 de 3% à 7% par passager. Un enjeu primordial pour le transport aérien mais aussi pour le ferroviaire, le maritime, le transport routier et surtout la mobilité électrique où Expliseat entend renforcer sa diversification engagée depuis 2020. Objectif : prendre une part croissante du marché des sièges destinés aux nouveaux moyens de transport public à motorisation électrique, « principalement dans les trains, les cars et les bateaux mais aussi dans l'industrie du cycle. L'accélération du développement des mobilités propres, que ce soit pour l'électrique ou l'hydrogène, a accentué le besoin de réduction de masse car les technologies actuelles de stockage d'énergie ne permettent pas d'atteindre facilement les performances (autonomie, masse d'emport...) nécessaires aux usages », précise Amaury Barberot, devenu PDG d'Expliseat, en juillet dernier, suite aux retrait opérationnel des fondateurs historiques. Diplômé de l'école des Mines de Paris, il avait jusque-là en charge les opérations industrielles et le développement commercial d'Expliseat et en maîtrise les arcanes. Celui-ci pourrait annoncer prochainement la signature de deux nouveaux partenariats, liée à cette diversification. « Les ingénieurs travaillent dessus. Ces productions pourraient concerner des milliers ou des dizaines de milliers d'unités et accompagner la montée en puissance du site d'Angers », dit-il.

Dans cette optique, Expliseat pourra, aussi compter sur l'appui du fonds NCI, entré dans le tour de table, et déjà très actif dans la mobilité terrestre avec le soutien de startups comme Exotrail, Zeway, Betterway, Upciti, Ubeeqo... Cette fois, c'est à travers son fonds-accélérateur NCity dédié à la ville de demain, dont c'est le deuxième investissement, que NCI Interviendra. « Expliseat possède une technologie brevetée qui a fait ses preuves à l'international dans l'aéronautique, une industrie pourtant peu accessible aux startups. Or, l'allègement des véhicules est un levier fondamental de décarbonation de la mobilité », justifie Yves Guiol, directeur associé du fonds NCI.

Tripler la production

En implantant une usine 4.0 de 6000 m² dans le Maine-et-Loire, Expliseat devrait pouvoir produire 25.000 sièges ultralégers par an, dès 2024, en complément des 10.000 à 12.000 sièges, jusqu'ici fabriqués par un partenaire sous-traitant de Montauban et ainsi tripler sa production. « Cette levée de fonds va nous permettre de nous propulser sur de nouveaux marchés très preneurs de solutions technologiques au service de l'environnement et du transport de voyageurs. Et c'est également une belle occasion pour nous offrir un site industriel de premier plan en France. Ce qui facilitera le développement à long terme des activités », estime Amaury Barberot.

Un cadre de vie pour industriels écolos

Louée à l'industriel allemand Hormann (fabricant de portes) et choisie en raison de ses performances énergétiques élevées (DPE A) du bâtiment, l'usine d'Avrillé devrait intégrer des technologies numériques permettant d'optimiser le process de fabrication des sièges et accélérer la production, tout en garantissant le design, le confort et la légèreté recherchés depuis trois ans par Expliseat. Aujourd'hui, composée d'une trentaine de personnes, la startup prévoit de tripler ses effectifs et recruter une cinquantaine de personnes d'ici à dix-huit mois sur son site angevin. Pour atteindre un effectif de 100 personnes à l'horizon 2027. L'investissement d'Expliseat a bénéficié de l'accompagnement de l'agence de développement économique angevine Aldev et du soutien bienveillant de la Région, via sa structure Solutions & Co, et de la ville, désireuses de réindustrialiser leur territoire. « Nous sommes surtout attachés à la manière dont les entreprises s'implantent sur notre territoire et aux valeurs écologiques qu'elles défendent », assure Caroline Houssin-Salvetat, maire d'Avrillé (15.000 habitants). En rejoignant le parc d'activité des Landes-Avrillé, Expliseat s'installera non loin de l'équipementier américain pour l'aéronautique civile et militaire Meggitt présent depuis 1961, et qui, en juillet dernier, a annoncé, son intention d'investir 35 millions d'euros dans une nouvelle usine pour doubler ses activités sur la commune. « Un lieu où les salariés peuvent se loger à moins d'un kilomètre et demi », revendique la maire d'Avrillé où sont installées trente-quatre entreprises industrielles. Bientôt trente-cinq !