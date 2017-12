Fabrice Brégier : départ d'un responsable historique d'Airbus

Comme La Tribune l'annonçait jeudi soir, le patron d'Airbus Tom Enders ne briguera pas de nouveau mandat après avril 2019 tandis que le numéro deux du groupe et président d'Airbus Commercial Aircraft, Fabrice Brégier, quittera ses fonctions en février 2018. Il sera remplacé par Guillaume Faury, l'actuel PDG d'Airbus Helicopters, qui prendra le poste de président d'Airbus Commercial Aircraft. "Le conseil d'administration d'Airbus SE a décidé de remanier la direction de l'entreprise afin d'assurer une succession en bon ordre au sein du top management d'Airbus", a expliqué vendredi matin le groupe dans un communiqué, qui confirme les informations de La Tribune.

Fabrice Brégier se retire

Selon le communiqué, Fabrice Brégier (56 ans) a fait savoir au conseil d'administration qu'il ne souhaitait pas prendre part au processus de sélection du nouveau patron pour 2019 et qu'il quitterait ses fonctions en février 2018 pour saisir de nouvelles opportunités. Très clairement, il a été poussé dehors alors qu'il n'a pas démérité. "Après 25 ans au sein de l'entreprise, dont cinq comme CEO de MBDA, quatre comme CEO d'Eurocopter et onze en tant que COO, CEO ou président d'Airbus Commercial Aircraft, le temps est venu pour moi de saisir de nouvelles opportunités", a expliqué Fabrice Brégier, cité dans le communiqué.

Fabrice Brégier a précisé que jusqu'à son départ l'année prochaine, il s'emploiera "à respecter les engagements d'Airbus vis-à-vis des toutes ses parties prenantes et à assurer une transition harmonieuse" avec Guillaume Faury. Sur le départ de Fabrice Brégier, la déclaration de Tom Enders vaut son pesant d'or : "Je comprends la décision de Fabrice et ses motivations et, sincèrement, je n'aurais pas agi autrement". "Nombre des succès qui ont fait la fierté de cette entreprise au cours des dix dernières années ont été conjointement menés par Fabrice et moi-même", a-t-il expliqué.

Sur l'arrivée de Guillaume Faury, Tom Enders a estimé que "Guillaume représente notre nouvelle génération de leaders". "À la direction de nos activités hélicoptère, il a démontré qu'il possédait une vaste expérience des affaires et de l'industrie ainsi qu'un état d'esprit tourné vers l'international, et il a clairement mis l'accent sur la création de valeur", a déclaré Tom Enders. La succession de Guillaume Faury à la direction d'Airbus Helicopters sera décidée et annoncée dans les prochaines semaines. Selon nos informations, le nom du directeur des ressources humaines Thierry Baril est évoqué pour succéder à Guillaume Faury.

Tom Enders partira en 2019... en principe

De son côté, Tom Enders (59 ans) a informé le conseil qu'il ne souhaitait pas briguer un nouveau mandat de PDG au terme de son mandat actuel qui prendra fin au moment de l'assemblée générale des actionnaires en avril 2019. Il n'est pas non plus impossible que le patron n'aille pas aux termes de son mandat. "Le privilège de diriger cette formidable entreprise va de pair avec la responsabilité d'assurer une succession sans heurts le moment venu", a-t-il expliqué dans le communiqué. En 2019, Tom Enders aura passé 14 ans à la tête d'Airbus et d'EADS.

"L'aventure a été longue et passionnante, mais il est temps à présent d'initier un changement de leadership. Nous avons besoin d'esprits neufs pour les années 2020. Au cours des 16 prochains mois, je collaborerai avec le conseil d'administration afin d'assurer une transition fluide avec le prochain CEO et une nouvelle génération de dirigeants", a déclaré Tom Enders.

Au cours de l'année 2018, le conseil d'administration évaluera des candidats potentiels en interne et en externe pour le poste de PDG d'Airbus en vue de désigner le successeur de Tom Enders dans les délais requis pour une validation lors de l'assemblée générale en 2019.