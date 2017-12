Airbus : le conseil confirme le départ de Fabrice Brégier, remplacé par Guillaume Faury

Selon des sources concordantes, le conseil d'administration d'Airbus, qui s'est réuni ce jeudi, a entériné le départ en février du numéro deux du groupe, Fabrice Brégier, comme l'avait révélé La Tribune. Il sera remplacé par le patron d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury, selon des sources concordantes. Enfin, le conseil a également entériné que le patron d'Airbus, Tom Enders, ne sera pas renouvelé en 2019. Airbus devrait annoncer ce remaniement vendredi matin.

Le conseil s'est réuni dans une ambiance délétère sur fonds d'affaires (Serious Fraud Office et parquet national financier) et de spéculations sur un départ de la direction franco-allemande du constructeur européen. Une bonne nouvelle est venue éclaircir l'horizon agité du groupe européen ce mercredi avec l'annonce par Delta Air Lines d'une commande ferme de 100 avions moyens-courriers A321neo pour 12,7 milliards de dollars au prix catalogue, un camouflet pour son concurrent Boeing.