Grèce : le projet d'achat de frégates FDI reporté au calendes grecques

C'est toujours non. La rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis, en marge du sommet européen sur le plan de relance, n'a pas permis de remettre à flot le dossier des frégates de défense et d'intervention (FDI) armées de missiles de croisière MdCN (Scalp Naval). Contrairement à son intention avant le Covid-19, la Grèce n'achètera pas prochainement des FDI, construites par Naval Group, à la France. Elle devait pourtant signer un contrat en bonne et due forme cet été pour une livraison de la première FDI prévue en 2024 (environ 40 semaines de construction), puis la seconde en 2026. Athènes a décidé...