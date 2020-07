Frégates FDI : la France touchée, coulée en Grèce ?

Ce serait une énorme claque pour la France. La Grèce ne souhaite plus en l'état signer ni l'accord intergouvernemental (AIG), ni plus tard le contrat portant sur la vente de deux frégates de défense et d'intervention (FDI) armées de missiles de croisière Scalp naval pour 2,5 milliards d'euros, selon nos informations. Le montant du contrat comprend les frais de développement des FDI et du Scalp Naval sur les FDI ainsi que les frais d'intégration de certains équipements étrangers. Les ministres des Armées et des Affaires étrangères, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian, se démènent pour faire revenir les Grecs à la table de négociations. Les Grecs trouvent le prix des deux FDI trop cher, les conditions et les clauses de financement beaucoup trop...