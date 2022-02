KLM arrête ses vols dans l'espace aérien ukrainien "jusqu'à nouvel ordre"

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a annoncé samedi la suspension "jusqu'à nouvel ordre" des vols dans l'espace aérien de l'Ukraine. La pression militaire russe sur le pays ne faiblit pas malgré les tentatives d'apaisement des Etats-Unis, de la France et de l'Allemagne, au point que la Maison-Blanche anticipe un déclenchement du conflit dans la semaine.

La décision de KLM fait également suite à un appel du gouvernement néerlandais, qui a conseillé à ses ressortissants de quitter le pays en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Il a ainsi imité plusieurs gouvernements, dont les pouvoirs américain, allemand ou encore belge.

Pas de date de reprise

"Le prochain vol vers la capitale Kiev était prévu ce soir, mais ne sera pas assuré", a déclaré KLM dans un communiqué publié le samedi 12 février, précisant que cette décision faisait "suite à l'ajustement des conseils de voyage (...) et à une analyse de sécurité approfondie". Au-delà des signaux forts de la dangerosité de la situation, le ministère néerlandais a passé tous ses indicateurs au rouge et affirmé qu'il est "trop dangereux de voyager dans le pays".

Face à l'instabilité de la situation, la compagnie ne préfère pas s'engager sur une date de reprise. "On ne sait pas encore quand KLM volera à nouveau vers Kiev", a souligné KLM. L'entreprise ne survolait déjà plus l'est de l'Ukraine depuis le crash du MH17 en 2014.

Le vol MH17 de la Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur avait été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014, tuant les 283 passagers à bord -dont 196 ressortissants néerlandais- et les 15 membres d'équipage. Moscou a toujours nié toute implication.