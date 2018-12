L'Espagne souhaite monter à bord du Système de combat aérien du futur européen

Ce n'est pas une surprise mais cela reste une bonne nouvelle. L'Espagne a confirmé qu'elle voulait monter à bord du système de combat aérien du futur (SCAF) européen, qui entrera en service à l'horizon de 2040. La ministre de la Défense, Margarita Robles, a annoncé lundi dans un communiqué avoir transmis par lettre à ses homologues française et allemande, Florence Parly et Ursula von der Leyen, "le ferme intérêt" du gouvernement espagnol "à faire partie du futur chasseur européen du XXIe siècle" de sixième génération, impulsé par la France et l'Allemagne. Et ce dès la phase initiale du programme. Paris et Berlin vont lancer en janvier un contrat d'études d'architecture et de conception de SCAF d'une durée de deux ans sous un leadership conjoint Dassault Aviation et Airbus.

Margarita Robles demande que l'entrée de l'Espagne dans le programme SCAF soit officialisée par la signature d'une lettre d'intention (LoI) ou d'un protocole d'accord (MoU) tripartite. Pour rentrer dans le programme, l'Espagne devra débourser un montant estimé à "25 millions d'euros environ au cours des deux prochaines années", a précisé le ministère de la Défense espagnol. D'ici à la fin de l'année, les Espagnols vont rejoindre l'accord de haut niveau (HL Coord), qui avait été signé entre la France et l'Allemagne en avril dernier à Berlin. Enfin, Madrid devrait signer au premier trimestre une lettre d'intention ou MoU pour participer au programme SCAF.

Madrid choisit Paris et Berlin au lieu de Londres, Rome et La Haye

Le ministère a rappelé que deux projets d'avions de combat du futur étaient actuellement en concurrence : le programme franco-allemand et le programme britannique Tempest, auquel les Pays-Bas et l'Italie ont adhéré. "Le ministère de la Défense est convaincu que les deux programmes fusionneront au final, compte tenu de l'énorme investissement" que nécessitent ces programmes pour leur développement, a expliqué le ministère dans son communiqué. L'Espagne a choisi le projet de Paris et de Berlin. Avant 2025, l'armée de l'air devra remplacer les 20 chasseurs américains F-18 déployés à la base de Gando (îles Canaries) et d'ici à 2030, 65 F-18 supplémentaires.

Le ministère a rappelé que le FCAS sera composé d'un avion piloté et son escorte de drones qui serviront à leurrer les défenses adverses et à donner de l'allonge aux missions. Au-delà, ce système sera intégré à une flotte de plusieurs plateformes, dont feront partie les drones à moyenne altitude et à longue portée (programme EuroMale, auquel l'Espagne participe à 23%), des satellites et des missiles de croisière.