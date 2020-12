L'Indonésie souhaite monter à bord du Rafale (Dassault Aviation)

Les négociations entre la France et l'Indonésie avancent très bien sur la vente de 48 Rafale à l'armée de l'air indonésienne, selon plusieurs sources concordantes. Ce qui est un peu moins le cas pour le dossier naval (sous-marins Scorpène et corvettes Gowind) où les Indonésiens réfléchissent à différentes options. Lors d'une visite à l'Hôtel de Brienne le 21 octobre, le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto avait une nouvelle fois confirmé son vif intérêt pour l'avion de combat de Dassault Aviation. Et les Indonésiens voudraient aller très vite et souhaiteraient même un accord avant la fin de l'année tandis que les négociateurs français souhaiteraient prendre un peu de temps pour boucler de façon minutieuse un accord, explique-t-on à La Tribune.



En tout cas, les discussions se poursuivent à très haut niveau entre les deux pays. D'autant que les deux pays ont engagé cette année un dialogue stratégique en dépit du Covid-19 avec l'objectif de signer rapidement un accord de coopération en matière de défense. Ainsi Florence Parly et Prabowo Subianto, un ex-général réputé francophile, ont encore eu récemment un...