La NASA, de retour sur Mars à "bord" du rover Perseverance

Perseverance va débouler sur Mars à très, très grande vitesse. A plus de 21.000 km/h. Mais il devra se poser en quelques minutes... à moins de 3 km/h. Cette phase critique, décrite comme les « sept minutes de terreur » par la communauté spatiale, est entièrement programmée et plus aucune intervention humaine n'est possible. La précision visée, après un voyage de sept mois et 470 millions de kilomètres, est d'environ sept kilomètres. L'astromobile se posera près du cratère de Jezero, qui est vraisemblablement l'emplacement d'un ancien lac. Ce lieu d'atterrissage avait déjà été envisagé pour de précédentes missions, notamment Curiosity, mais il avait été écarté car jugé trop dangereux. L'évolution technologique permet aujourd'hui de tenter cette manoeuvre avec des risques plus maîtrisés.

En raison du Covid-19, la salle de contrôle de la NASA sera beaucoup moins remplie qu'à l'accoutumée, mais, "cela ne nous empêchera pas de sauter en l'air" de joie une fois l'atterrissage confirmé, a promis Matt Wallace, responsable adjoint de la mission. Après l'atterrissage, de premières photos de la surface arriveront rapidement en basse résolution. Des images vidéo, y compris de l'entrée dans l'atmosphère, sont attendues plus tard.

Une mission à 2,4 milliards de dollars

Perseverance est le véhicule le plus gros et le plus avancé jamais...