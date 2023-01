La Nasa et Boeing investissent 1 milliard de dollars pour l'avion monocouloir du futur

Quand la Nasa nous promet la Lune, on a le droit d'y croire. L'agence spatiale a sélectionné Boeing pour passer un cap majeur dans son programme de Démonstrateur de vol durable (SFD, Sustainable Flight Demonstrator), destiné à concevoir de futurs appareils commerciaux qui soient « plus économes en carburant, avec des bénéfices pour l'environnement, l'industrie de l'aviation commerciale et les passagers à travers le monde ». Elle annonce investir 425 millions de dollars à cet effet, rejoint par Boeing et ses partenaires à hauteur de 725 millions environ.

Promesse de percées technologiques pour les monocouloirs

« Si nous réussissons, nous pourrions voir ces technologies dans les avions que la population prendra dans les années 2030 », précise le patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson.

« Les technologies présentées et testées dans le cadre du programme seront une source d'inspiration pour les projets futurs et pourraient conduire à des percées en aérodynamique et à des avancées en matière d'économies de carburant », selon Boeing.

L'accord prévoit que la Nasa et Boeing construisent, testent et fassent voler un avion démonstrateur à aile transsonique à armature en treillis ou, en anglais Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) demonstrator airplane. Ce démonstrateur sera un monocouloir, ces avions constituant la majorité des flottes des compagnies aériennes et représentant près de la moitié des émissions mondiales de l'aviation, selon la Nasa.

L'agence spatiale prévoit de terminer les tests du programme d'ici la fin des années 2020 afin que les technologies et les configurations soient applicables à la prochaine génération de monocouloirs.

Une aile innovante pour augmenter la portance par rapport à la trainée

Au plan technique, l'un des points clefs du programme de recherche sera la mise au point de ce nouveau type d'aile TTBW, plus fine et plus longue que sur les avions actuels, et placée en position haute et plus en avant sur le fuselage, afin d'augmenter la portance par rapport à la trainée. Ce qui a pour objectif de diminuer la consommation globale de carburant.

Ce type d'aile innovante à haut rendement a déjà démontré, lors de tests en soufflerie effectués au centre Ames de la Nasa en 2019, qu'il permettait de voler à haute altitude à une vitesse entre Mach 0,70 et Mach 0,8, avec une réduction de carburant de l'ordre de 8% à 10% par rapport aux avions actuels.

« Combiné aux progrès attendus dans les systèmes de propulsion, les matériaux et l'architecture des systèmes, un avion monocouloir avec une configuration TTBW pourrait réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 30 % par rapport aux avions monocouloirs les plus efficaces d'aujourd'hui », explique Boeing dans son communiqué.

(Avec AFP)