La Turquie prête à acheter un deuxième de lot de missiles de défense aérienne russes S-400

Le président Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie maintenait son projet d'acheter à la Russie un second lot de systèmes de défense antimissile S-400. Une décision qui pourrait aggraver les tensions avec les Etats-Unis et conduire à de nouvelles sanctions américaines. Washington a affirmé que les S-400 constituent une menace pour ses avions de combat F-35 et plus globalement pour le système de défense de l'Alliance atlantique dont la Turquie est membre. Ankara soutient pour sa part ne pas avoir été en mesure de se fournir en système de défense aérienne auprès des États membres de l'Otan dans des termes satisfaisants.

"A l'avenir, personne ne pourra interférer sur le type de système de défense que nous achetons, quelque soit le pays, quelque soit son importance, a déclaré le chef d'État turc dans une interview diffusée dimanche sur CBS News. Personne ne peut interférer avec ça. Nous sommes les seuls à prendre ce type de décision".

Les Etats-Unis ont imposé en décembre des sanctions contre la Direction des industries turques de la défense (SSB), son président et trois employés après l'acquisition par Ankara d'un premier lot de système antimissile. Les discussions ont continué entre la Russie et la Turquie concernant la livraison d'un second lot, ce qui déclencherait très probablement de nouvelles sanctions, a prévenu Washington à plusieurs reprises. Le président turc se rendra en Russie la semaine prochaine pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine avec lequel il devrait évoquer plusieurs sujets dont les violences dans le nord-ouest de la Syrie.