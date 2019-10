La France a suspendu 500 licences d'exportations d'armes vers la Turquie

A quoi correspond concrètement la décision de suspendre le 12 octobre dernier les exportations d'armement françaises vers la Turquie ? Le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat Christian Cambon, qui a posé la semaine dernière cette question à la ministre des Armées, a dû être frustré par la réponse très frugale de Florence Parly. "Le flux annuel d'exportations et de livraisons vers la Turquie est de l'ordre de 50 millions d'euros par an. Nous suspendons immédiatement quelque 500 licences, qui ne représentent pas toutes des montants importants, bien sûr", a expliqué la ministre lors de son audition à la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat.

Concernant la suspension des exportations de matériels de guerre vers la Turquie, "il s'agit d'une décision collective des membres de l'Union européenne. Le Conseil européen abordera naturellement ce sujet", avait souligné quelques heures avant la ministre des Armées, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian lors de son audition au Sénat.

Ankara a commandé 600 millions d'armes à Paris sur 10 ans

Entre 2015 et fin 2018, la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) a autorisé 460 nouvelles licences à destination de la Turquie (hors prorogation). Entre 2009 et 2018, la France a reçu de la Turquie, qui fait partie des quinze premiers exportateurs mondiaux de ventes d'armes, près de 600 millions d'euros de commandes (594,5 millions). Sur la même période, les industriels français ont livré pour 461,7 millions d'euros de matériels militaires à Ankara. Ce qui en fait un importateur d'armes tricolores modeste.

"C'est vrai, ce pays n'est pas parmi ceux avec lesquels nous commerçons le plus", a convenu Florence Parly lors de son audition au Sénat. D'où la relative facilité de la France à suspendre l'exportation des armements vers la Turquie. "Quant à la position de la France, je dois vous faire part de ma déception. L'annonce de la suspension des exportations a peu de portée, vu qu'il s'agissait d'un montant de l'ordre de 45 millions d'euros seulement. Cette séquence démontre malheureusement que la France n'est plus un acteur qui pèse dans cette région", a déploré le sénateur de l'Eure, Ladislas Poniatowski (Les Républicains).