Le chef de la FAA va lui même piloter le Boeing 737 MAX pour le tester !

(Crédits : Karen Ducey)

Avant de donner son feu vert à un retour en vol du B737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019 pour des raisons de sécurité, Steve Dickson, le responsable de la direction de l'aviation civile américaine, la FAA, va prendre lui-même les commandes de l'avion la semaine prochaine pour tester l'avion. Selon l'agence européenne de la sécurité aérienne, le MAX pourrait être autorisé à voler en novembre. Par ailleurs, des actionnaires de Boeing ont déposé une plainte, demandant aux membres du conseil d'administration et à certains dirigeants, anciens et actuels, de rembourser les pertes liées à la crise du 737 MAX. Cette plainte intervient, alors qu'un rapport du Congrès accable Boeing et la FAA.