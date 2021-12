Le fonds 777 Partners devient un client fidèle du 737 MAX de Boeing

Si son nom peut prêter à confusion, 777 Partners est bel et bien client du 737 MAX de Boeing. Le fonds financier américain fait même preuve d'une belle fidélité avec un quatrième contrat signé depuis le début de l'année. Il a ainsi passé commande pour 30 exemplaires supplémentaires le 7 décembre, principalement des 737-8 mais aussi la version ultra low cost 737-8-200, développée pour Ryanair. La valeur du contrat est évaluée à 3,7 milliards de dollars selon les prix catalogue. Une bonne nouvelle pour Boeing à quelques jours de l'anniversaire de la remise en service du 737 MAX.

Après une première commande pour 24 Boeing 737 MAX en mars, 777 Partners a récidivé en août (8 avions), en septembre (6) et donc en décembre. Avec un total de 68 appareils achetés depuis le début de l'année, et alors qu'il n'avait jamais passé commande jusqu'ici, le fonds se place derrière les géants United et Southwest Airlines, mais devant des compagnies importantes comme Alaska Airlines.

Des 737 MAX 200 vers le Canada

Les avions achetés par 777 Partners sont destinés à équiper les deux compagnies présentes dans son portefeuille. L'opérateur canadien ultra low cost Flair Airlines (ex-Flair Air) a déjà reçu neuf exemplaires de 737-8 depuis le printemps dernier. L'objectif est d'arriver à une cinquantaine d'appareils à l'horizon 2026. La compagnie devrait également prendre en compte des 737-8-200. Elle deviendra ainsi le 3e opérateur de cette version densifiée de 200 sièges (contre 186 places pour ses 737-8) après Ryanair et la compagnie vietnamienne Vietjet.

Le reste des appareils semble destiné à la future compagnie australienne Bonza Aviation, qui doit débuter ses vols à bas coût début 2022. L'exploitation devrait débuter avec deux appareils avant de monter en puissance au cours de l'année.