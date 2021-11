737 MAX : Boeing signe avec des actionnaires un accord d'indemnisation de 225 millions de dollars

Si le 737 MAX a bien repris ses vols auprès des compagnies aériennes depuis le mois de mai, les dégâts qu'il a causé n'en finissent pas d'être réparés chez Boeing. L'avionneur américain va ainsi devoir verser environ 225 millions de dollars d'indemnisation auprès d'actionnaires du groupe dans le cadre d'un accord amiable trouvé à la suite des accidents mortels que l'avion a causé, rapporte jeudi le Wall Street Journal. Les investisseurs avaient en effet accusé l'industriel de négligence, à la suite des deux crash provoqués par le 737 MAX.

Lancé en 2011 et mis en service pour la première fois en 2017, cet appareil a été impliqué dans deux catastrophes aériennes, l'un de la compagnie Lion Air en octobre 2018 et l'autre d'Ethiopian Airlines en mars 2019, qui ont fait 346 morts au total. Des enquêtes ont révélé que ces accidents étaient liés au système anti-décrochage (MCAS).

Aussi, les investisseurs reprochaient aux membres du conseil ainsi qu'à plusieurs dirigeants de ne pas s'être assurés de l'existence et du bon fonctionnement d'instruments de contrôle et d'information relatifs à la sécurité du 737 MAX. En juin 2020, ils avaient saisi la Cour de la Chancellerie du Delaware (Court of Chancery), juridiction spécialisée dans les litiges concernant actions et titres de propriété.

Aucune initiative du board suite au premier crash

Les actionnaires ont mis en évidence le fait qu'aucun des comités du conseil d'administration ne portait spécifiquement sur la sécurité.

Sur la base de documents internes, ils affirmaient que même après le crash d'octobre 2018, le conseil n'avait pris aucune mesure spécifique concernant la sécurité du 737 MAX, alors même que plusieurs articles de presse faisaient état du rôle supposé du MCAS dans le crash.

Parmi les personnes visées par la procédure, figurent plusieurs anciens directeurs généraux de Boeing mais aussi l'actuel PDG, David Calhoun.

Selon le Wall Street Journal, les indemnités ne seront pas versées par les administrateurs et dirigeants eux-mêmes mais par des assureurs.

L'accord, qui pourrait être versé au dossier dès vendredi et devra être homologué par la Cour, ne devrait pas inclure de reconnaissance de négligence de la part des personnes poursuivies, selon le quotidien financier.

Il prévoit, en revanche, la désignation d'un médiateur référent pour les affaires internes et la nomination d'un administrateur possédant une expérience en matière de sécurité aéronautique.

Sollicités par l'AFP, les avocats des actionnaires et de Boeing n'ont pas donné suite immédiatement.

Le 737 MAX porté par la reprise post-pandémie

Le 737 MAX a été interdit de vol partout dans le monde en mars 2019, avant d'être autorisé à naviguer de nouveau en novembre 2020.

L'appareil-vedette enregistre d'ailleurs une accélération des livraisons, grâce à la reprise du trafic aérien. Le groupe a ainsi pu engranger son son deuxième bénéfice trimestriel consécutif après les trous d'air laissés par la crise Covid-19.

Le bénéfice d'exploitation du constructeur aéronautique américain s'est élevé à 59 millions de dollars (50,70 million euros) au troisième trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 754 millions de dollars un an plus tôt.

Le constructeur construit actuellement dix-neuf jets 737 MAX par mois, contre seize au trimestre précédent.

(avec AFP et Reuters)