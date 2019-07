Le ministère des Armées s'offre 54 mortiers mobiles 2R2M de Thales

Lors d'un récent comité ministériel d'investissement (CMI), la ministre des Armées Florence Parly a décidé d'équiper l'armée de Terre de 54 mortiers embarqués 2R2M de TDA Armements (groupe Thales), qui équiperont les véhicules blindés Griffon dotés d'un toit ouvrant. Monté sur véhicules blindés, le mortier 120 mm 2R2M est complètement protégé pendant le mouvement et "se met en batterie en quelques secondes seulement" avec deux hommes (un pointeur/tireur et un munitionnaire/pourvoyeur), assure TDA Armements.

Grâce à son système de chargement semi-automatique, le mortier peut tirer dix coups en une minute, "avec une précision accrue par rapport à la version rayée/tractée grâce au frein de recul", selon TDA Armements. Elle peut ensuite se remettre rapidement en position de route puis, simultanément, redémarrer et refermer ses trappes pour éviter les tirs de contrebatterie. Le groupe d'armement a déjà exporté ce matériel vers l'Arabie saoudite, l'Italie, la Malaisie et le Sultanat d'Oman, qui ont déjà opté pour ce mortier pour d'équiper leurs troupes d'élite. TDA Armements dispose également de marques d'intérêt de pays en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.