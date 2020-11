Le nouvel échec du lanceur européen Vega aura-t-il des conséquences très sérieuses ?

Succès américain, échec européen. Dans la nuit du 16 au 17 novembre, le lanceur italien a subi un second échec pour son deuxième lancement de l'année. Il emportait deux satellites, un pour l'ESA et l'autre pour l'Espagne, et pour le CNES. Vega a essuyé "une anomalie" dans sa "trajectoire" huit minutes après le décollage, conduisant à l'échec de la mission, a annoncé Arianespace. La "trajectoire" est "dégradée" ont indiqué peu après le décollage du lanceur européen Vega les équipes en charge du suivi des opérations selon la retransmission vidéo du lancement, a constaté l'AFP. "La vitesse...