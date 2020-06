"Nous avons amélioré la robustesse du lanceur Vega" (Daniel Neuenschwander, ESA)

LA TRIBUNE : Quels sont les enjeux de ce retour en vol pour Vega et pour l'Agence spatiale européenne (ESA) ?

Daniel NEUENSCHWANDER : L'enjeu est de taille pour l'ESA avec le retour en vol du lanceur Vega après l'échec de VV15 en juillet dernier. En tant qu'autorité de qualification du système de lancement Vega, l'ESA est le responsable de ce retour en vol. C'est le point le plus important. Ensuite, nous avons développé et validé un dispenseur modulaire (SSMS), qui permet de lancer des petits satellites ayant des tailles variables. Ce dispenseur peut être adapté à chaque mission mais l'interface avec les satellites est standardisée. Il permettra à Arianespace d'adresser de nouveaux marchés. Enfin, lors du vol VV16, Vega mettra en orbite quatre petits satellites de l'ESA sur les 53 qui seront lancés, j'espère, le plus vite possible : un pour l'observation de la Terre, un autre pour les télécoms et deux venant de la direction de Space Engineering & Technology.

Ce dispenseur pourra-t-il être adapté à Ariane 6 ?

C'est un dispenseur spécifique au lanceur Vega. Nous sommes également en train de développer un dispenseur en fibre de carbone pour Ariane 6, appelé MLS (Multi launch system, ndlr). L'objectif est de permettre à des petits satellites d'être lancés par Arianespace pour autant que la mission soit compatible avec le passager principal. Au lieu de prendre un taxi, ces petits satellites vont monter dans un bus avec d'autres passagers. Si le client...