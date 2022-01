Tigre Mark 3 : un mégacontrat de plus de 4 milliards d'euros en vue pour Airbus Helicopters

Après un mois de décembre très prolifique, Airbus Helicopters va certainement signer en février un nouveau mégacontrat de plus de 4 milliards d'euros auprès de l'OCCAr (Organisme conjoint de coopération en matière d'armement) pour le compte de la France (environ 2,8 milliards d'euros) et de l'Espagne (1,1 milliard) pour la modernisation de l'hélicoptère d'attaque Tigre. Ce contrat sera vraisemblablement découpé en plusieurs tranches. Le développement du Tigre Mark 3 "est acquis au plan politique avec l'Espagne" mais "le contrat reste à notifier. Cela sera le cas dans quelques semaines", a d'ailleurs annoncé jeudi dernier le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean.

Première commande française de 14 Tigre Mark 3

En France, le ministère des Armées a programmé des engagements financiers de plus de 3 milliards d'euros pour le programme Tigre Mark 3, a précisé Hervé Grandjean. Le calendrier de commandes et de livraisons du programme Tigre Mark 3 a été défini au lancement de la phase de réalisation. La commande de 14 appareils (sur les 67) en tranche ferme était prévue en 2021 mais a été décalée de plusieurs mois en raison de l'attente de la décision de l'Espagne et de l'Allemagne, qui continue d'hésiter, de s'engager sur ce programme.

"Pour l'armée de Terre française, comme pour l'armée de Terre allemande, on ne peut vouloir être une armée de premier rang en Europe, une armée de référence, être capable de faire de la haute intensité et ne pas avoir une composante aéro-combat intégrée, avait expliqué en mars dans une interview accordée à La Tribune le général Thierry Burkhard (chef d'état-major des armées), qui était encore chef d'état-major de l'armée de terre. On le voit pour toutes nos opérations : la composante aéromobile est indispensable. Elle produit des effets très significatifs sur le terrain et sur l'ennemi. Elle passe par le NH90, le HIL qui arrive, et le Tigre, qui avait été le premier hélicoptère de nouvelle génération".

En Espagne, le conseil des ministres a approuvé le 21 décembre le financement de la rénovation à mi-vie de 18 hélicoptères de combat Tigre (sur une flotte de 24), dans sa version Tigre Mark 3 pour un montant de plus de 1,18 milliard d'euros. Ce programme sera partiellement préfinancé entre 2022 et 2028 par le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (707,5 millions). C'est à Albacete en Espagne que la chaîne d'assemblage finale des Tigre Mark 3 (18 espagnols et 67 français) est établie. Les 18 appareils espagnols doivent être livrés entre 2030 et 2034.

Que va faire l'Allemagne ?

"Une fois que le nouveau gouvernement (allemand, ndlr) sera en place, il pourra conduire une analyse stratégique sur le programme et confirmer sa position sur le Tigre Mark 3. Le plus tôt sera le mieux", avait expliqué en novembre dans une interview accordée à La Tribune, le PDG d'Airbus Helicopters, Bruno Even. Les Allemands, qui ont une flotte de 53 Tigre opérationnels, ont jusqu'à mi-2022 pour se monter à bord d'un hélicoptère de combat, qui "n'aura pas d'équivalent, y compris l'Apache, sur le champ de bataille en 2030 et 2040", a estimé Bruno Even en avril dernier dans une interview accordée à La Tribune.