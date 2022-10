Marine nationale : à la recherche d'un deuxième souffle

Un autre temps. Le temps de l'insouciance, ou plus vraisemblablement du déni. Le Livre blanc de 2013 a pris en moins de dix ans un énorme coup de vieux. Emmanuel Macron n'a pas souhaité le réactualiser. Résultat, le format de la Marine nationale est loin, très loin d'être en adéquation avec ses besoins mais surtout avec les enjeux maritimes dans le domaine militaire du monde d'aujourd'hui. En dépit d'une très louable hausse des crédits budgétaires depuis son élection de 2017, Emmanuel Macron, qui hérite de ces prédécesseurs de cette situation calamiteuse, est aujourd'hui contraint d'accélérer encore le réarmement des forces armées françaises. A commencer par la Marine nationale, outil par excellence de la souveraineté de la France sur toutes les mers et les océans du monde. Car depuis 1990, le format de la marine nationale a été réduit de moitié. Au chef de l'État de mettre en musique son ambition pour la France.

« La guerre resurgissant à nos portes, à nos frontières, a tout changé. Et elle va nous impliquer de changer encore davantage (...) S'il faut aller plus loin, plus fort pour la sécurité de nos concitoyens, pour la préservation de nos valeurs, nous le ferons, car nous en sommes capables. Nous avons su faire des choix, nous saurons en faire d'autres », avait lancé Emmanuel Macron lors de son discours du 13 juillet à l'hôtel de Brienne.

Une Marine trop exploitée

C'est le moment pour faire remonter le format de la Marine nationale. Car le Livre blanc de 2013 a fixé le format de la marine pour 2030 à 15 frégates de premier rang (huit FREMM, deux frégates de défense antiaérienne (FDA) et cinq FDI), quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, six sous-marins nucléaires d'attaque, un porte-avions, une quinzaine de patrouilleurs, six frégates de surveillance, trois bâtiments de projection et de commandement, d'avions de patrouille maritime ainsi que d'une capacité de guerre des mines. Ce qui permettait à la Marine nationale d'opérer sur deux à trois théâtres simultanés et sur une mission-cadre.

Mais les engagements de la Marine nationale se sont très vite multipliés sans que le format n'évolue. « Nous sommes largement au-delà de ce que le Livre blanc prévoit », expliquait déjà en juillet 2021 le chef d'état-major de la marine nationale, l'amiral Pierre Vandier, dans une interview accordée à La Tribune. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'avait pas encore été lancée par Vladimir Poutine. « Nos moyens sont comptés. Notre temps l'est aussi », a confirmé fin juillet l'amiral Pierre Vandier, lors de son audition à l'Assemblée nationale. Et de rajouter : « le principal frein à l'extension du format de la marine est budgétaire, pas industriel ». Pour autant, il se refuse, comme à chaque fois qu'il est interrogé, à demander de revoir le format de la marine à la hausse. « Savoir s'il est suffisant est une question qui n'est pas de mon ressort et à laquelle les travaux de la future LPM (loi de programmation militaire, ndlr) devront répondre », a d'ailleurs répondu

« La remontée est longue, si bien que, malgré tout ce qui a été fait - et dont je suis profondément reconnaissant -, la marine va continuer de voir sa taille diminuer pendant les deux prochaines années. Depuis 1945, la marine n'a jamais été aussi petite qu'aujourd'hui ».

Et pourtant le temps presse

Dès 2018, la Chine s'est imposée comme la marine la plus puissante en termes de bâtiments en produisant une frégate par mois et un sous-marin tous les trois mois. La Russie a multiplié par trois de sa flotte sous-marine et réalisé une croissance de 15% de son tonnage annuel. « En 2030, le tonnage de la marine chinoise sera 2,5 fois supérieur à celui de la marine américaine qui, en dépit de ses efforts, restera stable, voire continuera à se réduire, tandis que la flotte chinoise croît de façon géométrique », a fait observer le chef d'état-major de la Marine nationale. En mer Méditerranée, certaines marines, dont la Turquie, affichent des croissances de leurs tonnages à trois chiffres entre 2008 et 2030. « Ce réarmement massif et ces comportements désinhibés font de la mer un lieu de démonstration de force aujourd'hui, et en feront un lieu d'affrontement demain. J'en suis convaincu », a souligné l'amiral Vandier.

« La mer est un lieu où, chaque jour, les puissances adverses sont au contact les unes des autres, confirme l'amiral Pierre Vandier. Elles peuvent se regarder les yeux dans les yeux, sans bruits de bottes, sans franchir aucune frontière, sans signaux faibles, sans indice précurseur. En mer, les Russes sont régulièrement à moins de 2.000 mètres de nos navires; leurs systèmes d'armes sont actifs, comme ils nous le font régulièrement savoir en illuminant nos bâtiments avec leurs radars de conduite de tir ».

Comment la Marine nationale peut-elle rester dans la compétition ? Elle peut déjà s'appuyer sur deux fondamentaux : la force océanique stratégique - « qui ne peut souffrir aucune impasse car c'est la dimension non discrétionnaire du format de la marine », a martelé le chef d'état-major -, et le groupe aéronaval (GAN) Charles-de-Gaulle. Pour le chef d'état-major de la Marine nationale, « compte tenu des contraintes financières, le principal levier d'accélération est l'innovation et la valorisation des plateformes ». La dronisation et le spatial sont de vrais enjeux pour la Marine nationale. Car la surveillance des espaces maritimes relève aujourd'hui des satellites et des drones (voir au-delà de l'horizon) que des moyens aériens classiques et maritimes. « Dans un tel contexte, nous n'avons pas beaucoup de coups à jouer sur l'échiquier. La situation nous impose par conséquent que chaque coup soit gagnant », a souligné l'amiral Pierre Vandier.