Mise en vigueur du mégacontrat de 28 NH90 par le Qatar (plus de 3 milliards d'euros) , c'est fait !

C'était un des objectifs d'Airbus Helicopters. C'est fait. Dans le cadre du consortium NHI, Leonardo (32%) a annoncé ce lundi dans un communiqué la mise en vigueur du contrat portant sur la vente de 28 hélicoptères militaires multirôles NH90 au Qatar, dont 16 TTH (transport tactique) et 12 NFH (missions navales). En tant que maître d'oeuvre de la commande évaluée à plus de trois milliards d'euros (vente, support, formation et infrastructures), le groupe italien a reçu de la part du ministère de la Défense qatari l'acompte qui marque la mise en vigueur du contrat.

Les appareils seront livrés à partir de juin 2022 jusqu'en 2025. Selon Leonardo, le contrat comprend également une option pour 12 appareils supplémentaires (six TTH et six NFH).

543 NH90 commandés

Il aura fallu au consortium NHIndustries quatre ans pour concrétiser au Qatar la vente de 28 NH90 et 16 Ecureuil (H125) pour un montant total de plus de 3 milliards d'euros, dont un peu plus de 1,5 milliard revient à Airbus Helicopters. Pour Airbus Helicopters (62,5% de NHI) et ses partenaires Leonardo (32%), et le néerlandais Fokker (5,5%), c'est une très bonne nouvelle car il y avait des années que le NH90 n'avait pas été exporté. La Belgique en 2008 et la Nouvelle-Zélande en 2007 avaient été les derniers pays à s'offrir le NH90. C'est également le cas pour les exportations françaises d'armement.

Leonardo sera responsable de l'assemblage final des 12 NH90 NFH livrés depuis l'usine de Venise-Tessera. Le groupe italien assurera le soutien pendant huit ans ainsi que la formation des équipages et des techniciens de maintenance. Parallèlement, Airbus Helicopters sera responsable de l'assemblage des 16 NH90 TTH. A ce jour, plus de 350 hélicoptères ont été livrés dans différentes versions (NFH et TTH) à 20 clients dans 13 pays. Ces appareils ont effectué près de 180.000 heures de vol. Au total, 543 NH90 ont été commandés par les clients dans le monde entier.