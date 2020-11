"Notre souveraineté risque d’être mise en cause" (Christian Cambon, Sénat)

"Cette crise a révélé une très forte polarisation entre les Etats-Unis et la Chine, notamment dans le domaine informationnel. C'est à prendre en compte encore plus, tout comme le domaine cyber", estime le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. (Crédits : iStock)

PARIS AIR FORUM. Comment développer la résilience et l’autonomie stratégique de la filière défense ? A l’heure où la pandémie de Covid-19 expose le secteur, notamment aéronautique, à une violente crise, et où le tissu fragilisé de l’industrie de souveraineté se heurte à des difficultés de financement bancaire, cette question est cruciale. Elle a réuni Christian Cambon, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat, le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’Armée de l’Air et de l’Espace ainsi Patrice Caine, PDG de Thales, et Elie Girard, directeur général d’Atos, autour d’un débat lors de la septième édition du Paris Air Forum, organisée par La Tribune.