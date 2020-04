Spatial : Airbus monte à bord d'une mission franco-indienne sur la surveillance du climat

Airbus Space monte à bord du satellite franco-indien d'observation infrarouge thermique Trishna (Thermal infraRed Imaging Satellite for High resolution Natural resource Assessment), lancé en coopération par le Centre national d'études spatiales (CNES) et l'agence indienne ISRO (Indian Space Research Organisation). Le CNES a confié à Airbus Defence and Space un contrat portant sur le développement et la construction de l'instrument infrarouge thermique de Trishna, qui rejoindra la flotte des satellites franco-indiens dédiés à la surveillance du climat et aux applications opérationnelles dérivées. Plus spécifiquement, Trishna sera principalement dédiée à l'estimation du stress hydrique des cultures.

"L'alliance de l'expertise française, leader mondial sur le marché à l'export de l'observation de la Terre, et de l'ambition et l'efficacité reconnues de l'industrie spatiale indienne vont faire entrer l'imagerie infrarouge thermique dans une nouvelle ère, a expliqué le directeur général de Space Systems au sein d'Airbus, Jean-Marc Nasr. Cela permettra le développement d'applications novatrices au profit de l'agriculture, de la gestion urbaine et littorale, de la météorologie et de la...