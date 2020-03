Spatial : comment les équipementiers resserrent les rangs face à la montée de la concurrence

Les équipementiers français de l'espace s'organisent face à la montée de la concurrence intra-européenne et internationale. Et c'est tant mieux au moment où le concept de souveraineté, qui ne rime pas avec protectionnisme, n'est plus un "gros mot". Ainsi, lors de réunions au sein du Gifas et du Cospace, qui réunit l'Etat, le CNES et les principaux industriels de la filière, les équipementiers de la branche spatiale ont proposé un plan pour les équipementiers satellites. Lors du rendez-vous "Perspectives spatiales" le 20 février, le PDG de Sodern Franck Poirrier, qui est également membre du comité directeur du groupement des équipementiers du Gifas et représentant des équipementiers spatiaux français auprès du Cospace, a dévoilé les contours d'un plan destiné à la fois pour protéger cette filière stratégique et la rendre plus compétitive.

Lors de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne (ESA) à Séville, "nos partenaires ont réaffirmé leurs ambitions et vont augmenter leur contribution en conséquence. Ces ambitions se traduiront par une concurrence accrue sur le plan des équipements. En effet, à défaut de pouvoir concurrencer nos systémiers, plusieurs pays feront sans doute le choix de développer leurs équipementiers", a rappelé Franck Poirrier, qui s'exprimait en tant que vice-président de la commission Espace du Gifas.

"Le plan équipementier été approuvé par les ministères du Cospace (ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des Armées et de l'Economie, ndlr) et par les maîtres d'œuvre satellites (Airbus et Thales ndlr)", a expliqué le PDG de Sodern. La mise en œuvre de ce plan a déjà débuté et s'appuiera sur "l'expertise du CNES, de la DGA (direction générale de l'armement, ndlr) et des maîtres d'œuvres satellites", a-t-il précisé. Et d'avertir qu'"il appartient à nous tous de saisir de cette opportunité pour construire un projet qui bénéficiera à l'ensemble de la filière", qui représente entre 650 millions à 900 millions d'euros de chiffre d'affaires avec pour tête de gondole Safran Electronics & Defense, des ETI comme Saft, Sodern, Hemeria, des PME comme Pyroalliance etc...

Une cartographie précise des équipementiers

Ce plan pour équipementiers spatiaux, qui s'articule en trois temps, va permettre à cette filière s'organiser et de définir une stratégie pour "anticiper dès maintenant la prochaine Conférence ministérielle afin de préserver et consolider nos intérêts essentiels tout en respectant les intérêts de nos partenaires", a expliqué Franck Poirrier. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce plan passe d'abord par l'élaboration d'une cartographie précise de la filière équipementière spatiale. Aucun ministère ni administration ne possède à ce jour ce type de documents pour un secteur pourtant considéré comme stratégique par la France.

En s'appuyant sur le CNES et la DGA, "nous proposons de réaliser et d'officialiser une cartographie des équipements, de leurs fabricants, des marchés qu'ils adressent, et des solutions concurrentes ou alternatives", a indiqué Franck Poirrier.

Cette cartographie permettra à la fois d'identifier les produits critiques et de mesurer les flux financiers institutionnels des agences au sein de cette filière, ébranlée par la participation financière de la France lors de la conférence ministérielle de l'ESA à Séville. Elle permettra de "trier" les compétences que la France doit garder à tout prix et ce qu'elle peut partager. "Les domaines dans lesquels la souveraineté n'est pas négociable seront bien sûr concernés mais aussi des produits que la France entend conserver ou développer indépendamment des problématiques de souveraineté", a-t-il expliqué. Pour certains de ces produits critiques, il a proposé d'identifier des "champions", qui "constitueront officiellement les interlocuteurs privilégiés des maîtres d'œuvres et de l'État dans leur domaine".

"Chaque champion pourra bénéficier d'un effet volume engendrant des économies d'échelles, donc une plus forte compétitivité, a décrit le représentant des équipementiers spatiaux auprès du Cospace. L'augmentation des volumes produits renforcera également la capacité des équipementiers à auto-investir pour demeurer à la pointe de l'innovation. Nous avons là l'amorce d'un cercle vertueux. Ce gain en compétitivité des équipementiers champions bénéficiera également aux maîtres d'œuvres : la compétitivité intrinsèque d'équipements partagés entre plusieurs maîtres d'œuvre renforce naturellement la compétitivité du système".

Constitution de champions : un modèle efficient ?

"Ce modèle de champions peut en effet être gage d'efficience", a affirmé Franck Poirrier. Mais ce modèle devra relever le pari ambitieux de rester compétitif et innovant... Ce qui pourrait ne pas être évident dans les périodes de basses eaux, où les entreprises retrouvent les "vertus" de la diversification et/ou du chantage à l'emploi auprès des pouvoirs publics. Car, selon Franck Poirrier, ces champions doivent "bénéficier d'une attention particulière de la part de l'État, dont le soutien sera le bienvenu si la situation l'exige". Il a rappelé par ailleurs que "les financements institutionnels, notamment en termes de R&D (recherche et Développement, ndlr), sont indispensables pour compléter les investissements industriels". La filière demande également un assouplissement de l'accessibilité aux fonds publics par les PME et ETI, qui sont détenus à plus de 25% par des grands groupes.

Pour autant, le PDG de Sodern n'a pas oublié les devoirs de ces champions. Ils devront "s'engager à tout faire pour demeurer à la pointe de l'innovation et de la compétitivité". Pour cela en s'appuyant sur leur assise nationale, ils devront notamment chercher à se développer à l'export. "Une partie du chiffre d'affaires généré à l'export devra être investi dans le R&D autofinancée, y compris au profit des projets nationaux commerciaux comme institutionnels", a expliqué Franck Poirrier. Enfin, "ils auront un devoir de transparence totale à l'égard de l'État", a-t-il souligné. Un plan nécessaire pour protéger une filière stratégique.