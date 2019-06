Spatial : l'Etat pousse à un rapprochement entre Airbus et Thales

C'est un "vieux marronnier", qui reverdit de temps à autre. C'est à nouveau le cas, l'Etat réfléchit à rapprocher les activités satellitaires de Thales Alenia Space (TAS) et d'Airbus Space, selon plusieurs sources concordantes. Un serpent de mer qui a déjà échoué à plusieurs reprises dans les années 2000 et plus récemment encore en 2016. Patrice Caine et Tom Enders n'avaient pas pu converger sur le schéma de rapprochement : Thales privilégiait une société commune tandis qu'Airbus voulait racheter les actifs spatiaux du groupe d'électronique. "On a quand même très, très envie d'y aller", explique-t-on de source proche à La Tribune. C'est pour cela que les grandes manœuvres ont repris.

Le message a donc été passé à Guillaume Faury et Patrice Caine. Sous quelle forme les deux groupes pourraient se rapprocher ? C'est encore beaucoup trop tôt pour évoquer ce que pourrait être cette opération entre les deux frères siamois ennemis : soit une fusion, soit une société commune, soit un regroupement par activité (les télécoms à l'un, l'observation à l'autre), soit une coopération plus étroite dans les programmes et à l'export. "Toutes les options sont sur la table, à eux de faire des propositions pour arrêter de se mettre en compétition", explique-t-on à La Tribune. C'est donc aux deux groupes de proposer au gouvernement des schémas de rapprochement. Ils pourront d'ailleurs s'appuyer sur les travaux réalisés en 2016, qui ne sont pas si vieux que cela.

Pourquoi maintenant?

Le marché spatial est très difficile pour tout les acteurs, mais plus particulièrement pour TAS, qui présente un sureffectif de 500 personnes dans le spatial. Le constructeur de Cannes attend toutefois le résultat de plusieurs campagnes en cours pour définitivement trancher sur l'importance de la restructuration. Profitant d'un marché des satellites atone et du prochain lancement de la nouvelle génération de satellites d'observation, l'Etat tente de forcer la main aux deux groupes à discuter ensemble. "Si on n'a pas été capable de coopérer, cela veut dire qu'on n'est pas capable de travailler ensemble", estime-t-on chez les industriels. Ce qui augure une belle partie de poker menteur. La deuxième raison de l'Etat à pousser cette opération est la lassitude extrême de voir les deux industriels s'entre-déchirer sur les campagnes export et réclamer le soutien de l'Etat. De telles guerres laissent également des traces dans l'appareil d'Etat.

Pour autant, la partie est loin d'être gagnée pour l'Etat, qui devra convaincre les deux dirigeants de discuter. Une telle opération passe par la volonté des deux groupes. Tout le monde en est conscient. Le message a déjà été passé aux deux PDG, qui se parlent, et les discussions pourraient prendre une tournure plus officielle avec des réunions à haut niveau prochainement. Pour autant, l'Etat devra peut être employer la manière forte en jouant sur les leviers de la R&D et les contrats. Deuxième écueil, la valorisation des actifs dans les satellites des deux entreprises et donc le prix à payer. Ce qui pourrait refroidir les plus fervents partisans d'une telle opération. Enfin, il n'est pas dit non plus que les autorités de la concurrence à Bruxelles accordent un feu vert à une telle opération de concentration. L'exemple d'Alstom est encore tout chaud.