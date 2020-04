Station spatiale internationale : le prochain match USA/Russie

America First ! La NASA a confirmé vendredi avoir fixé en mai (le 27) en Floride le lancement d'une mission spatiale habitée à bord d'un lanceur fabriqué par SpaceX, le premier de ce type pour la société de lancement dirigée par le milliardaire Elon Musk. Ce sera surtout le premier vol avec équipage lancé depuis le sol américain depuis 2011, soit près de dix ans. Les Etats-Unis attendent avec impatience ce vol pour s'émanciper de la dépendance à la Russie, qui ravitaille depuis lors en situation de monopole avec Soyuz la Station spatiale internationale (ISS).

"Cette mission validera le système de transport de l'équipage de la société de lancement, y compris le pas de tir (39A, ndlr), le lanceur, le vaisseau spatial et les capacités opérationnelles. Ce sera également la première fois que des astronautes de la NASA testeront les systèmes de vaisseaux spatiaux en orbite", a expliqué la NASA.

Le patron de l'agence spatiale américaine, Jim Bridenstine, a indiqué sur Twitter que deux astronautes (Robert Behnken et Douglas Hurley) prendraient place dans la nouvelle capsule Crew Dragon à bord d'un lanceur Falcon 9 en direction de l'ISS. Bien que la capsule Crew Dragon utilisée restera en orbite pour ce vol expérimental environ 110 jours, elle est capable de rester en orbite pendant au moins 210 jours conformément aux exigences de la NASA.

Deux astronautes expérimentés

Robert Behnken sera le commandant des opérations conjointes de la mission, responsable des activités telles que les rendez-vous, l'amarrage et le désamarrage, ainsi que les activités de la mission Demo-2 (vol de certification) pendant que le vaisseau spatial est amarré à la station spatiale. Il a été sélectionné comme astronaute de la NASA en 2000 et a effectué deux vols en navette spatiale. Douglas Hurley sera quant à lui le commandant du vaisseau spatial pour Demo-2, responsable des activités telles que le lancement, l'atterrissage et la récupération. Il a été sélectionné comme astronaute en 2000 et a effectué deux vols spatiaux. Il a été pilote et opérateur robotique principal pour STS-127 en juillet 2009 et STS-135, la dernière mission de la navette spatiale, en juillet 2011.

SpaceX a réussi il y a un an le lancement du premier vol commercial d'un Falcon Heavy depuis le centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride. Quelque 6,8 milliards de dollars ont été alloués à SpaceX et à Boeing pour construire des lanceurs et des systèmes de capsules capables d'emmener des astronautes en orbite pour la première fois depuis l'arrêt du programme de la navette spatiale en 2011.

Retour de deux astronautes et d'un cosmonaute

Par ailleurs, deux astronautes et un cosmonaute russe sont revenus sur Terre vendredi, retrouvant une planète paralysée par la pandémie du coronavirus. La capsule avec à son bord Andrew Morgan, Jessica Meir et Oleg Skripotchka a atterri dans les steppes du Kazakhstan à 05H16 GMT, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Il s'agit du premier retour sur Terre d'un équipage de l'ISS depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en mars la pandémie globale du coronavirus.