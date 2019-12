Spatial : vers un déclassement de la France ?

Ça grogne. Dur. Au-delà des communiqués officiels se gargarisant du succès de la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne (ESA), Space19+, les débats en coulisse, qui secouent actuellement la filière spatiale française, sont beaucoup moins enthousiastes. Et c'est peu de le dire. Car pour les industriels, Space19+ est plus une Bérézina spatiale ou presque qu'une ode à un succès européen. Leurs réactions sont très critiques vis-à-vis du bilan français à l'issue de Space19+. "Faire croire à une grande victoire de l'Europe permet de masquer un certain déclassement de la France" dans le domaine de l'espace, déplore un industriel, très dépité par le bilan de Space19+.

Résultat, un courrier de la commission espace du GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) sous la présidence de Jean-Marc Nasr (Airbus Space) a été envoyé en fin de semaine dernière à Matignon ainsi qu'à trois ministères (Bercy, Recherche et Armées), selon des sources concordantes. Un courrier qui résume toutes les craintes de l'industrie française après la conférence ministérielle de l'ESA. Un bilan qui a également fait réagir le gouvernement. Car concomitamment à ce courrier, une réunion interministérielle (Recherche, Armées, Bercy et Matignon) à laquelle s'est invité l'Elysée, a été organisée le 5 décembre afin de débriefer Space19+. Il semblerait que les participants aient conclu à un constat d'échec de la France à Séville. "Que l'Etat tire ce constat, c'est bien, mais que fait-on maintenant pour réagir. Il faut aller au-delà du constat", explique-t-on à La Tribune.

La France perd son leadership

Pourquoi une telle grogne ? Les faits : la France a perdu sa place de leader spatial historique en Europe avec 2,66 milliards d'euros de contribution (18,5% du budget de l'ESA). Elle a été très largement distancée par l'Allemagne (3,29 milliards d'euros, soit 22,9% du budget de l'ESA sur un total de 14,38 milliards d'euros entre 2020-2025). Pour parvenir à ses fins, Berlin a caché sa copie jusqu'au dernier moment, assurent plusieurs sources concordantes. "La position de l'Allemagne n'avait pas été anticipée, râle-t-on à Paris. La France n'avait pas les bonnes informations". Une telle cécité révèle la faillite de l'intelligence économique française. A la prochaine ministérielle en 2022, la France devra s'en souvenir.

"Avec 22,9%, l'Allemagne est désormais le premier contributeur de l'ESA, suivie de la France (18,5%, 2,66 milliards d'euros), de l'Italie (15,9%, 2,28 milliards d'euros) et du Royaume-Uni (11,5%, 1,65 milliard d'euros)", s'est réjoui le Centre allemand pour l'aéronautique et le spatial (DLR).

En outre, la France est talonnée par l'Italie, qui a consenti de son côté un très gros effort financier en mettant sur la table de l'Europe spatiale 2,282 milliards (15,9%). Résultat, l'ambition de la France, notamment sur des enjeux d'avenir dans le domaine spatial (l'après Sentinel, télécoms ARTES, exploration...), va en pâtir et sera forcément en recul par rapport à la stratégie suivie par l'Allemagne et l'Italie. Ces deux pays à la fois rivaux et partenaires de la France ont quant à eux choisi de mettre des sommes importantes sur des filières, et donc des programmes, d'avenir. C'est ce que montre la ventilation pays par pays et programme par programme, un document bilan réalisé par l'ESA dont La Tribune s'est procurée une copie.

La France en retrait sur l'observation de la Terre et les télécoms

La France a laissé le champ libre dans plusieurs filières d'avenir. C'est le cas notamment d'un des points forts de la France, l'observation de la Terre. Sur le programme "Future EO" couvrant la période 2020-2022 (la future génération de satellites Sentinel), la France a contribué seulement à hauteur de 50 millions d'euros quand l'Allemagne et l'Italie ont mis respectivement sur la table 170 millions et 105 millions d'euros. Pas sûr que la France garde une voix prépondérante sur ce programme européen majeur dans les années à venir.

C'est également le cas sur l'actuel programme de surveillance de la Terre Copernicus (2020-208). La France avec une contribution de 350 millions est également distancée par l'Allemagne (518,7 millions) et l'Italie (370 millions) alors que l'ESA est en train de préparer des appels d'offres sur une série de satellites complémentaires. Ce programme contribuera au développement et à l'expansion du système pour inclure de nouveaux satellites (Sentinel 7-12) ainsi que des services de surveillance dans plusieurs domaines comme le climat, l'agriculture, la mobilité, la sécurité et les catastrophes naturelles. Des industriels prévoient un fort recul du leadership technique français dans cette filière : sur six maîtrises d'oeuvre, l'Allemagne devrait en obtenir 3 ou 4, l'Italie 1 et la France 1 ou 2.

"L'Allemagne est un leader mondial de l'observation de la Terre - tant sur le plan scientifique et technologique que dans l'utilisation et le traitement des données pour l'analyse du système terrestre", a estimé le DLR. "Avec environ 520 millions d'euros (30% du budget), l'Allemagne conservera son rôle de leader dans le programme européen Copernicus d'observation de la Terre, actuellement opérationnel".

Sur le programme de télécoms Artes, la France a pris là aussi une baffe. L'Allemagne contribue à hauteur de 326,5 millions tandis que la France ne peut mettre que 230 millions sur la table. Et Paris ne met aucun crédit sur le programme Espace pour la 5G (320 millions au total) au contraire de Berlin (13 millions) et de Rome (11 millions), qui ont pris des tickets. C'est aussi le cas sur les communications optiques, qui est pourtant un sujet d'avenir notamment avec les constellations. En revanche, l'Allemagne a quant à elle bien compris l'importance de ce programme en misant 80 millions. "L'Allemagne est très bien positionnée dans le secteur des télécoms par satellite, a d'ailleurs souligné Walter Pelzer, membre du conseil exécutif du DLR chargé des négociations pour Space19+. L'objectif est d'augmenter la compétitivité des composants et des capacités des systèmes de support en mettant l'accent sur les communications sécurisées - le mot clé ici est le cryptage quantique - pour intégrer la technologie et les applications satellitaires dans les nouveaux réseaux mobiles 5G et surtout pour continuer le leadership technologique et politique en optique communication laser". En clair, l'avenir...

Des ambitions françaises limitées dans l'exploration

Dans l'exploration, la France a également limité ses ambitions dans la plupart des programmes sur la période 2020-2022 (499 millions d'euros). Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne (1,1 milliard) et de l'Italie (947 millions). Dans ce domaine, Paris souhaiterait être notamment maître d'oeuvre du module martien Esprit et participer en tant que contributeur secondaire au module lunaire I-HAB. En revanche, elle a décidé de ne pas contribuer à la Station spatiale internationale et, surtout, aux programmes de missions lunaires, qui pourraient représenter à terme l'avenir.

En revanche, la France a mis le paquet sur la filière lanceur. Elle est - et de loin - la première nation contributrice avec 875,65 millions d'euros, loin devant l'Allemagne (473 millions) : compétitivité pour Ariane 6 (169 millions), VEGA E, le futur concurrent d'Ariane 6 (15 millions), développement d'un petit lanceur (2 millions), démonstrateurs et R&T lanceur (5 millions), moteur Prometheus (100 millions), démonstrateur Themis (25 millions), Space Rider (3 millions), programme de transition entre Ariane 5 et Ariane 6 (164 millions), aide à l'exploitation d'Ariane 5 (264,65 millions) et à Ariane 6 (98 millions). Quand à l'Italie, elle a choisi ses programmes en fonction des enjeux d'avenir. Outre les améliorations de Vega C (50 millions) et la préparation à Vega E (90 millions), elle parie sur le développement d'un petit lanceur (45 millions) et sur le programme Space Rider une mini-navette spatiale (150 millions). Enfin, l'Allemagne a pour sa part beaucoup misé sur le programme Future Launchers Preparatory (FLPP), qui prépare l'avenir des lanceurs (102 millions, contre 5 millions à la France).

Le CNES défend le bilan de la ministérielle

Lors d'une réunion avec le GIFAS qui s'est tenue lundi, le CNES est revenu sur le succès de la conférence ministérielle de l'ESA. Celui-ci permet à l'Agence spatiale de renforcer son rôle de leader mondial en matière scientifique, d'améliorer la compétitivité d'Ariane 6 et de Vega C tout en développant les briques technologiques du futur avec le moteur Prometheus et la rénovation du Centre spatial guyanais. Sur la situation de la France, le président du CNES Jean-Yves Le Gall a tenté de rassurer les industriels devant la commission du GIFAS en réaffirmant que la France gardait un leadership financier sur les trois prochaines années en termes de contributions annuelles. En outre, il a expliqué que la contribution de l'Allemagne serait principalement dépensée en 2023 et 2024. Ce qui permettrait à la France de rééquilibrer sa contribution avec celle de l'Allemagne lors de la ministérielle prévue en 2022. Sauf que l'ESA ne va pas attendre pour lancer certains programmes où la France est en retrait. C'est le cas pour Copernicus où l'Allemagne a le leadership financier.

D'une façon générale, la France rend les armes dans le domaine spatial et ne semble plus pouvoir s'opposer à la puissance financière de l'Allemagne. Et pourtant, l'ambition de Berlin ne date pas d'hier. L'Allemagne ne s'est jamais cachée qu'elle voulait le leadership européen. C'était déjà inscrit noir sur blanc dans son livre blanc sur le spatial publié fin 2010 : "l'Allemagne occupe le deuxième rang européen en matière de spatial ; se satisfaire du deuxième rang ne suffit pas, il faut considérer ce classement comme une source de motivation". On comprend mieux la jubilation du clan allemand à Séville. Tout comme on ne pourra pas dire que la France n'aura pas été avertie de cette ambition. L'Allemagne spatiale est en marche... Elle a déjà planté son drapeau au sommet de l'ESA.