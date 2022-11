Spatial : la France s'engage à ne pas réaliser des essais de missiles antisatellites

La France s'est formellement engagée à ne pas conduire d'essais de missiles antisatellites. Elle n'a jamais procédé à de tels essais qu'elle considère « déstabilisateurs et irresponsables », selon un communiqué commun des ministères des Armées et des Affaires étrangères publié mardi soir. « Ils sont à l'origine de nombreux débris qui peuvent entraîner de graves conséquences sur la sécurité et la sûreté spatiales, en particulier en compromettant l'intégrité des satellites en orbite », ont-ils précisé. Dans une récente interview, le directeur général de l'Agence spatiale européennee (ESA) Josef Aschbacher a appelé à une action mondiale rapide pour lutter contre l'encombrement de l'orbite terrestre basse, notamment en interdisant les essais d'armes antisatellites.

Etats-Unis, Chine, Russie et Inde

Des tirs antisatellites ont déjà été menés par quatre nations (Etats-Unis, Chine, Inde et Russie). Ils sont très critiqués à cause des nombreux débris générés, qui deviennent de dangereux projectiles pour les infrastructures spatiales ainsi que pour les astronautes. Ils peuvent heurter les milliers d'autres satellites en orbite indispensables à de nombreuses activités (observation, télécoms, internet, localisation...) Le dernier tir antisatellite est l'œuvre de la Russie en novembre 2021. Elle a reconnu le 16 novembre avoir effectué un tir d'essai et détruit l'un de ses vieux satellites inactifs, en orbite depuis 1982, Tselina-D, selon l'armée russe dans un communiqué.

Ces quatre puissances possèdent des missiles antisatellite : les États-Unis (RIM-161), la Russie (PL-19 NUDOL), la Chine (DONG-NENG 3) et l'Inde (PDV MkII). Ils ont acquis une maturité technologique suffisamment avancée pour détruire un satellite en orbite basse par l'intermédiaire d'un tir ASAT. Les États-Unis ont réalisé de tels tests en 1985 et en 2008, la Chine en 2007, la Russie en 2021 et l'Inde en 2019.

Les Etats-Unis pionniers

La première Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en octobre une résolution historique appelant tous les États à s'engager à ne pas conduire d'essais de missiles antisatellites destructifs à ascension directe (DA-ASAT). Co-parrainée par la France et adoptée par une très large majorité, cette résolution représente une étape importante en faveur de la préservation d'un environnement spatial sûr et stable. La France a apporté « tout son soutien à cette nouvelle norme de comportement responsable et à son universalisation, dans le cadre multilatéral des Nations Unies ».

Les Etats-Unis avaient annoncé en avril s'engager à ne plus procéder à des tests de missiles antisatellites, une mesure qualifiée « d'important pas en avant » par le patron de la NASA. Les États-Unis, qui ont été les premiers à faire cette promesse, ont encouragé toutes les autres nations à suivre leur exemple, dans le but d'établir « une nouvelle norme internationale pour un comportement responsable dans l'espace », selon un communiqué de la Maison Blanche. La France avait alors salué l'engagement des États-Unis à ne pas effectuer de tels tests destructeurs tirés depuis le sol.