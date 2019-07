Surveillance des frontières, télécoms 5G : Thales proche de dégainer son arme fatale, le Stratobus

Bingo... Thales Alenia Space (TAS) pourrait avoir trouvé un sacré filon avec le Stratobus, une plateforme qui aura la capacité à surveiller en permanence de la stratosphère des zones durant un an (20 km d'altitude), selon TAS. Contrairement aux satellites, qui ne font que des passages sur les zones à surveiller, les fameuses capacités de revisite. Ce projet de plateforme stratosphérique que le constructeur de satellites a présenté pour la première fois en 2014, semble déjà voler vers un succès aussi bien technologique que commercial. TAS a pour objectif de faire voler le premier démonstrateur fin 2022, voire début 2023 pour valider le concept dès 2023 et, dans la foulée, de commercialiser le Stratobus, explique à la Tribune son chef de programme, Yannick Combet. Mais pour gagner ce pari, TAS doit encore surmonter cinq défis : financement, insertion dans le trafic aérien, technologique, low cost et commercial.

"Un projet comme le Stratobus de Thales montre aujourd'hui que certains ballons ont toujours un très bel avenir devant eux", a d'ailleurs estimé le 14 juin lors du Paris Air Forum organisé par La Tribune la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, en charge de la politique spatiale.

Le développement du Stratobus réunit cinq industriels français : TAS, Tronico-Alcen (distribution de l'énergie à bord), Solution F (pour la propulsion électrique), Airstar Aerospace (l'enveloppe) et CNIM (Constructions industrielles de la Méditerranée) pour la (nacelle et l'anneau). Deux sociétés étrangères sont également déjà à bord, la norvégienne Prototech (pile à combustible réversible) et la néerlandaise SSBV (système de sauvegarde). Enfin, l'ONERA est en charge d'étudier la dynamique de vol (modèles de vol, simulation, développement d'outils, pilotage, guidage) et son aérodynamique (modèles, maquettes, essais en soufflerie, calculs des caractéristiques aérodynamiques, y compris celles des hélices).

Cette première équipe devrait être complétée par des entreprises européennes pour recevoir des financements de la Commission européenne. "Nous n'allons pas remplacer les partenaires français, qui ont investi dans le projet, par des partenaires européens parce que la prochaine phase est européenne", assure Yannick Combet.

1/ Le défi du financement

Ça discute ferme pour un PEA (programme d'études amont) entre la direction générale de l'armement (DGA) et TAS. Et fatalement cela prend un peu plus de temps que prévu. Attendu début mi-juin, ce contrat pourrait être finalement signé au cœur de l'été. Surtout ce contrat va permettre à TAS de définir et de valider toutes les spécifications du système Stratobus, qui couvrent à la fois le vecteur (plateforme et son segment de contrôle) et le segment de mission (instrument et son segment de contrôle) et, in fine, de réaliser une revue critique du programme. Puis, TAS vise début 2020 un financement européen à travers le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID). TAS, qui doit monter un consortium européen, doit remettre une proposition fin août. Ce contrat permettra "de fabriquer le premier démonstrateur opérationnel", précise Yannick Combet. TAS espère un financement de 100 à 140 millions d'euros de la part de la Commission européenne, qui devrait demander plusieurs charges utiles.

"Pour respecter notre planning et voler le plus tôt possible, notre défi est d'arriver à synchroniser les financements avec le développement du Stratobus", souligne Yannick Combet. Ce qui est assez surprenant pour un programme auquel croit beaucoup TAS et sa maison-mère Thales. Pourquoi ne pas autofinancer pour aller plus vite et être le premier sur le marché plutôt que d'attendre des crédits publics hypothétiques en dépit des difficultés de TAS ? D'autant que l'investissement n'est pas stratosphérique. Au total, le coût de développement du programme Stratobus s'élève entre 100 et 150 millions d'euros. Cconventionné par le Commissariat général à l'investissement, ce dirigeable a d'ailleurs déjà reçu un chèque de près de 17 millions d'euros via le programme d'investissements d'avenir (PIA). Ce financement a couvert la phase de mise au point des technologies clés sur une durée de 24 mois. Il a in fine permis de montrer que le Stratobus était faisable. Ce qui n'est pas rien...

2/ Le défi de l'insertion du Stratobus dans le trafic aérien

On ne lance pas un dirigeable de 140 mètres de long et de 32 mètres de diamètre dans le ciel à l'improviste. "Le Stratobus reste un outil difficile et risqué à opérer : toutes les opérations de décollage, la montée dans la stratosphère et surtout la descente et la récupération", explique Yannick Combet. TAS a donc travaillé avec la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) sur une étude d'impact sur le trafic aérien. Résultat, le premier Stratobus ne pourra pas décoller de nuit d'Istres, puis y revenir comme initialement prévu sauf à fermer l'aéroport de Marignane durant quatre heures dans la matinée. Tout simplement impossible au regard du cahier des charges pour le décollage et la récupération du premier vol d'essai. TAS cherche depuis quelques mois des alternatives pour installer un "stratoport" afin de réaliser un premier vol efficace. Car le Stratobus s'intégrera à terme dans le trafic aérien.

"On cherche des endroits où le vent est stable, où le trafic aérien nous est favorable et où TAS pourrait obtenir des financements. Nous avons pour le moment quatre pistes, qui ne sont pas en France mais en Europe, plutôt sur des îles comme les Açores ou les Canaries", précise Yannick Combat. TAS étudie également Les Pouilles, une région du sud de l'Italie. Dernière piste, la Guyane, qui a déjà un terrain réservé à ce tout ce qui est vol de ballons. "En termes de météo et d'environnement, la Guyane est l'endroit le plus favorable mais ce n'est pas simple d'y aller", note Yannick Combet.

Dans un premier temps, TAS souhaite disposer de deux "stratoports", l'un en France métropolitaine, l'autre où sera testé le premier modèle de vol. Le constructeur partagera la production sur ces deux sites. Une fois le modèle établi - "il y aura beaucoup de Stratobus", estime Yannick Combet -, Thales prévoit des hubs régionaux d'où seront lancés les Stratobus. "Nos futurs clients sont très intéressés d'obtenir des hubs chez eux parce que cela crée des emplois pour des opérateurs locaux. Cela ne nous empêche pas de maîtriser l'ingénierie, les évolutions du système et d'en assurer la performance", estime le directeur du programme.

3/ Le défi du low cost dans la stratosphère

Le low cost, c'est le vrai pari de TAS : le Stratobus aura à son bord des technologies aéronautiques alors que les environnements dans la stratosphère sont beaucoup plus plus proches de l'espace. "Opérer des charges utiles aéronautiques dans un environnent stratosphérique, cela ne s'est jamais fait", estime Yannick Combet. D'ailleurs la durée de vie d'un Stratobus est également plus proche des engins mis en orbite. Les composants aéronautiques sont beaucoup moins chers que ceux habituellement intégrés sur les satellites. Notamment sur les fonctions avioniques. Par exemple, trois calculateurs aéronautiques coûtent dix fois moins qu'un calculateur satellite. Pour remédier à d'éventuelles défaillances, les ingénieurs de TAS ont donc prévu des systèmes de redondance. Le tout est de trouver un équilibre entre fiabilité et coût (qualité image et radar).

"Il faut qu'on trouve un point optimum, confirme Yannick Combet. La disponibilité sur ces types de composants est un point très important sachant que nous devons maintenir un haut niveau de fiabilité pour tous les aspects sécurité. Sur les fonctions critiques, on ne peut pas se permettre de perdre des composants qui pourraient compromettre la mission du Stratobus".

Résultat, le prix du Stratobus, qui sera fixé en fin d'année, sera certainement très attractif. En tenant compte de son coût de possession (coût tout au long de sa vie), il restera toujours inférieur à un prix d'un satellite et même "bien inférieur aux solutions aéroportées", affirme Yannick Combet. La plateforme n'est pas onéreuse tandis que le coût des opérations et de la maintenance est beaucoup plus dimensionnant. Résultat, TAS travaille beaucoup sur une de ces coûts. "Nous savons déjà que la solution actuelle est déjà profitable pour le Stratobus mais nous continuons à travailler pour la rendre encore plus profitable", précise-t-il.

4/ Le défi de la maintenance

Longtemps, TAS s'est demandé comment il allait pouvoir réaliser la maintenance de ce ballon. Le Stratobus va rester un an dans la stratosphère puis va être redescendu pour des opérations de maintenance. Sa durée de vie est estimée à dix ans. S'il subit une lourde opération de maintenance au bout de ces cinq premières années de mission, il peut repartir pour un nouveau cycle de cinq ans. Soit une durée de dix ans. "Nous avons un peu plus sécurisé ce processus, assure le directeur de projet de Stratobus. Au départ, on ne savait pas comment le faire". Sur la maintenance, TAS est face à deux challenges : l'un sur l'étanchéité de l'enveloppe, l'autre sur la fiabilité des composants électroniques en risque dans la stratosphère..

5/ Le défi commercial

Pour TAS, le défi commercial semble déjà gagné. Le Stratobus a depuis longtemps de nombreuses marques d'intérêt. "Nous ne sommes pas inquiet sur la commercialisation", confirme Yannick Combet. Pourquoi ne pas avoir transformé ces marques d'intérêts par des commandes ? Thales ne veut s'engager qu'une fois qu'il aura validé les opérations sur le premier démonstrateur : décollage, montée dans la stratosphère, descente et récupération du Stratobus. Les pays, qui souhaitent s'offrir ce programme, souhaite s'offrir un complément opérationnel par rapport à leurs satellites. Beaucoup de pays, qui ont des capacités financières importantes, souhaitent cette solution parce qu'elle leur apporte la permanence par rapport aux satellites la permanence pour effectuer des interventions courtes. Stratobus, qui est capable d'emporter 250 kilos de charges utiles, permet une anticipation des mouvements de l'ennemi et de savoir là où il est en permanence. "La permanence apporte une plus-value opérationnelle", fait valoir Yannick Combet.

En conséquence, les potentiels clients du Stratobus restent des pays, qui ont des moyens. L'armée française commence à être très intéressée. Clairement, la direction générale de l'armement (DGA) joue même le rôle du commercial en faisant le lien avec les ministères de la défense européens pour obtenir des financements européens pour le développement du programme. "Il existe un fort intérêt national", confirme-t-il. Par ailleurs, la commission européenne est très intéressée par la surveillance maritime en Méditerranée par exemple. Et, selon TAS, il n'y a pas actuellement de concurrent à sa mesure. Mais pourquoi donc TAS n'avance pas plus vite ?