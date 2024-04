Ukraine : les pays de l’Otan vont fournir de nouveaux systèmes de défense antiaérienne Patriot pour résister à la Russie

Les Ukrainiens retiennent leur souffle. Samedi, ils auront tous l'œil braqué vers les Etats-Unis où se jouera leur avenir. L'aide américaine de 61 milliards de dollars, repassera une nouvelle fois au Congrès. Une aide qualifiée de « vitale » par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que l'armée ukrainienne, faute de munitions et de systèmes de défense antiaérienne, est à la peine face au forces russes qui pilonnent toujours quotidiennement les villes et les infrastructures énergétiques du pays. Ce jeudi, lors d'un discours au George W. Bush Center, Bill Burns, le patron de la CIA n'a pas dit autre chose. Sans aide américaine supplémentaire, l'Ukraine peut perdre la guerre contre la Russie d'ici à la fin de l'année 2024,

« Avec l'élan - à la fois pratique et psychologique - que procurerait une aide militaire, je pense que les Ukrainiens sont parfaitement capables de tenir le coup en 2024 », a-t-il déclaré.

A défaut, la situation est bien plus « désastreuse », selon lui. « Le risque est très réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille d'ici la fin de 2024, ou au moins que (le président russe Vladimir) Poutine soit en position de dicter les termes d'un règlement politique », a-t-il ajouté, sans détailler ce qu'il entendait par « perdre » la guerre.

Vote au Congrès

Déjà votée par le Sénat en majorité démocrate mais bloquée au Congrès depuis de semaines en raison de réticences d'élus républicains favorables à l'ancien président Donald Trump, cette aide pourrait finalement être adoptée samedi, même si les déclarations de l'ancien président américain poussant « l'Europe à se bouger » ne sont pas de nature à rassurer.

Une perspective qui ne semble pas inquiéter le Kremlin, qui estime qu'une telle aide ne changerait « rien » à la situation sur le front, où, plusieurs mois après l'échec de la contre-offensive de Kiev de l'été 2023, l'armée russe est à l'offensive en grignotant progressivement du terrain, notamment dans le Donbass, la cible prioritaire de Moscou.

« Cela ne peut en aucun cas influer sur l'évolution de la situation sur les fronts », a commenté jeudi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

« Cela ne pourra rien changer », a-t-il martelé devant la presse, affirmant que « tous les experts disent dorénavant que la situation sur le front est défavorable à la partie ukrainienne ». Epuisée par deux ans de combats, l'Ukraine est à la peine face à une armée russe supérieure en nombre de soldats, d'armements et de munitions.

Systèmes de défense antiaérienne Patriot

Alors que Kiev ne cesse de demander de l'aide aux Occidentaux, notamment des systèmes de défense antiaérienne Patriot, les plus efficaces contre les missiles hypersoniques russes, Volodymyr Zelensky a reçu de bonnes nouvelles. Ce vendredi en effet, lors d'un conseil entre le président ukrainien et les ministres de la Défense de l'Otan, les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord ont donné leur accord pour envoyer à l'Ukraine davantage de systèmes de défense antiaérienne, dont des batteries de Patriot, a annoncé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Volodomyr Zelennsky réclame au moins sept autres Patriot, sachant que l'Allemagne a déjà annoncé le week-end dernier qu'elle fournirait un système Patriot supplémentaire.

« L'Otan a vérifié les capacités existantes au sein de l'Alliance et il y a des systèmes qui peuvent être rendus disponibles pour l'Ukraine. Je m'attends donc bientôt à de nouvelles annonces sur des systèmes de défense antiaérienne », a ajouté le chef de l'Otan. Pour rappel, les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Grèce, la Roumanie et la Pologne disposent de telles batteries.

Missiles sol air

« En plus des Patriot, il y a d'autres systèmes d'armes que les Alliés peuvent fournir, dont des SAMP-Ts », des missiles sol-air de fabrication franco-italienne, a encore affirmé Jens Stoltenberg. Alors que Volodymyr Zelensky a fustigé « la lenteur des livraisons d'obus », les ministres se sont également mis d'accord pour fournir davantage d'obus de 155 mm, indispensables à l'artillerie ukrainienne, de missiles à longue portée et des drones. La République tchèque a indiqué avoir réuni plus de 500.000 obus d'artillerie pour l'Ukraine grâce à une initiative prise il y a plusieurs semaines pour en fournir quelque 800.000. Ce ne sera pas du luxe. Selon le patron de la CIA, deux brigades - des unités de plus de 2.000 soldats - ne disposaient que de « 15 obus d'artillerie par jour » et d'un total de « 42 obus de mortier ».

Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a été la cible de « près de 1.200 roquettes russes » et de « plus de 1.500 » drones explosifs de type Shahed depuis le début de l'année.