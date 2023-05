Weinberg Capital Partners : Semip-Codechamp, première opération du fonds Eiréné

Plus de quatre mois après la création en février du fonds Eiréné, dédié aux PME et aux ETI françaises du secteur de la sécurité et de la défense, Weinberg Capital Partners a réussi sa première opération en rachetant Semip et sa principale filiale Codechamp, qui avait été convoitée par l'américain Heico fin 2021. En concurrence contre deux industriels, le fonds prend une participation majoritaire (plus de 50%) dans cette PME technologique discrète mais faisant partie des sociétés cruciales dans le la base industrielle et technologie de défense (BITD). Le groupe Semip-Codechamp conçoit et fabrique des capteurs de position, notamment des codeurs optiques de haute précision, capteurs magnétiques et potentiomètres de haute précision.

Dans le domaine de la défense, ce groupe familial est notamment à bord du Rafale et du char Leclerc et embarque dans le domaine de l'espace dans la plupart des constellation de Thales Alenia Space (TAS) et d'Airbus Space. Il était également à bord de la sonde Rosetta, l'une des missions les plus emblématiques de l'Agence spatiale européenne (ESA). De façon plus générale, il est l'un des fournisseurs clés dans le domaine des radars terrestres et embarqués, des tourelles de char et d'hélicoptères, des drones et des autodirecteurs de missiles...



Pourquoi cette opération

Fondé en 1959, le groupe, dirigé aujourd'hui par Serge Finkelstein, est un acteur de référence dans le domaine des capteurs de position angulaire de haute performance dans le domaine de la défense, du spatial, du nucléaire civil et de la compétition automobile. Créée en 1980, Codechamp, qui est spécialisée dans les codeurs dans le domaine notamment de la défense (terre, air, mer), de l'espace et du nucléaire civil en France et à l'international, réalise en moyenne un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros. La filiale de Semip est devenue le leader européen des codeurs optiques. « Le réinvestissement significatif des dirigeants aux côtés de Weinberg Capital Partners témoigne de leur profonde conviction dans le potentiel de développement du groupe », a estimé la société d'investissement. Le management du groupe familial devrait garder une indépendance pour exécuter la stratégie décidée.



Clairement cette société familiale cochait la plupart des cases souhaitées par Weinberg Capital Partners. Dotée d'un management de qualité, elle est duale et performante sur ses marchés (y compris à l'export) et a toujours positionné l'innovation au cœur de sa stratégie. Elle compte une soixantaine de collaborateurs, dont le quart est rattaché au bureau d'études et à la R&D, sur deux sites (Argenteuil et surtout à Champagnat dans la Creuse). Ce positionnement a donc été déterminant pour les équipes du fonds Eirenée, dirigé par Lionel Mestre, associé et directeur général de l'expertise Eiréné, et David Lebain, directeur associé et ingénieur de l'armement. D'autant que Serge Finkelstein, qui avait succédé à Roger Finkelstein, souhaitait trouver une solution pour la continuation et le développement de son groupe. Avec Weinberg Capital Partners, il trouve notamment un expert de la croissance (organique et externe).



Pour les équipes d'Eirenée, le potentiel de croissance organique du groupe s'élève entre 1,5 et 2 fois son chiffre d'affaires actuel. Ce fonds, qui souhaite également favoriser la constitution de champions français et européens par la consolidation, vise entre autre une stratégie de croissance externe active en faveur de Semip-Codechamp, qui devrait avoir des opportunités de développement très rapidement. Enfin, le équipes du fonds Eirené ne sont pas du tout inquiètes sur une sortie relutive de ce groupe familial en dépit des craintes de certains fonds d'investissement pour les valeurs de défense. En règle générale, le fonds devrait rester entre trois et six ans dans les sociétés détenues.



Un patriotisme financier gagnant/gagnant



A travers Eiréné, qui dans la mythologie grecque incarne la paix, Weinberg Capital Partners se met dans les rangers du ministre des Armées, Sébastien Lecornu qui regrettait en février au Sénat que « de trop nombreuses PME de la BITD se voient refuser des financements bancaires au seul prétexte qu'il s'agit d'armements ». C'est pour cela que le ministre il préconisait de « faire appel à un financement patriotique ». Peu de temps après, il avait déclaré début avril à l'Assemblée nationale que « nous ne saurions parler de patriotisme, de souveraineté ou d'autonomie stratégique si l'économie de guerre ne se double pas d'un accès au financement ».



Weinberg Capital Partners a répondu en quelque sorte à l'appel de Sébastien Lecornu. Avant l'annonce officielle de la création de son fonds, la société d'investissement a finalisé une première levée de fonds de plus de 100 millions d'euros (bientôt 200 millions d'euros) réalisée auprès d'investisseurs institutionnels et privés. Ainsi, le fonds Eiréné vise des tickets majoritaires dans des PME de moins de 100 millions d'euros. S'agissant de l'opération Semip-Codechamp, ont Dans cet esprit, le fonds veut participer « au renforcement de technologies et de savoir-faire industriels à haute valeur ajoutée essentiels s'appuyant sur des emplois qualifiés ancrés dans nos territoires et contribuant positivement à la balance commerciale », selon Weinberg Capital Partners, qui se revendique comme un acteur significatif du segment equity mid-market en France.

Au-delà de l'opération Semip-Codechamp, le fonds a déjà dans son viseur une quinzaine de cibles, couvrant tous les domaines d'activité de la filière défense (terrestre, naval, aéronautique, spatial, électronique, sécurité, cyber, etc.) et toute la chaine de valeur (conception et fabrication des composants, des équipements, des systèmes, prestation de service, etc...)