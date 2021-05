Arrivée "imminente" d'Antoine de Saint-Affrique à la tête de Danone

Le prochain directeur général de Danone serait Antoine de Saint-Affrique: cette nomination devrait être confirmée cet après-midi à l'issue du conseil d'administration présidé par Gilles Schnepp, rapporte Le Figaro qui a lancé l'information hier soir, et que l'agence Reuters a relayée.

Pour mémoire, le poste de DG du géant agroalimentaire Danone est vacant depuis le départ d'Emmanuel Faber, évincé de la direction à la suite d'une fronde d'actionnaires activistes emmenés par Artisan Partners.

Un dirigeant réputé et aguerri

Qui est Antoine de Saint-Affrique? Il est actuellement le PDG du chocolatier suisse Barry Callebaut, un géant mondial des produits à base de cacao qui maîtrise toute la chaîne de valeur, opérant dans plus de 40 pays avec un effectif de plus de 12.000 salariés à travers le monde et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019-2020. En résumé, un dirigeant réputé et aguerri pour prendre les rênes d'une entreprise d'envergure mondiale elle aussi, mais considérablement plus importante: Danone, c'est en effet un multi-numéro un mondial (notamment des produits laitiers) qui a généré un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros en 2019, qui gère plus 100.000 salariés dans plus de 55 pays, et qui vend ses produits dans 120 pays (67% hors Europe).

Depuis le mois d'avril, et l'annonce de son départ prochain (en août) de la direction de Barry Callebaut, Antoine de Saint-Affrique était pressenti par les administrateurs de Danone, avant même l'éviction d'Emmanuel Faber, comme le meilleur candidat à la succession d'Emmanuel Faber, rapportait l'agence Reuters hier soir. (À noter, le successeur de Saint-Affrique chez Barry Callebaut sera le Néerlandais Peter Boone, un ex-Unilever entré chez le géant suisse en 2012.)

Selon une source proche du dossier, la décision de nommer Antoine de Saint-Affrique, au poste de directeur général de Danone "semble prise", l'annonce "est imminente" et sera faite après un conseil d'administration prévu lundi, dixit l'AFP.

Le fleuron français de l'agroalimentaire (marques Actimel, Evian, Blédina...) s'était mis en quête d'une personne pour remplacer Emmanuel Faber à ce poste de DG qu'il occupait depuis 2014 (sa nomination en tant que président-directeur général date de 2017).

Selon le quotidien économique Les Echos, seuls deux candidats restaient en lice: Antoine de Saint-Affrique, jusqu'ici directeur général chez le géant du cacao Barry Callebaut, et Nathalie Roos, qui était jusque récemment directrice générale de la division produits professionnels chez L'Oréal.

