Qui est Artisan Partners, l'actionnaire qui a pris 3% de Danone et veut fendre en deux la direction ?

"Un changement urgent est nécessaire" à la tête du groupe agroalimentaire Danone, plaide, ce jeudi 11 février, une société américaine de gestion d'actifs qui demande la dissociation des fonctions de président et directeur général, aujourd'hui occupées par Emmanuel Faber.

"Éviter un dommage permanent aux marques emblématiques"

"Un changement urgent est nécessaire pour éviter un dommage permanent aux marques emblématiques du groupe et à sa position de marché", écrit la société de gestion Artisan Partners dans une lettre au conseil d'administration.

Cette demande d'Artisan Partners, qui dit détenir 3% du capital de Danone, intervient après les critiques du fonds activiste Bluebell Capital, qui a demandé le mois dernier la démission d'Emmanuel Faber.

Le fonds Artisan dit avoir écrit une lettre à Gilles Schnepp, l'administrateur indépendant de Danone, pour lui exprimer ses inquiétudes et dit être en contact avec Jan Bennink, un spécialiste du secteur et ancien cadre dirigeant de Danone, pour travailler sur un plan d'améliorations.

Emmanuel Faber sous pression à cause de la chute des ventes

"Les rôles de président et de directeur général doivent être séparés", écrit Artisan Partners, qui estime que les performances financières de Danone ne correspondant pas à la qualité de ses actifs.

Emmanuel Faber est sous pression depuis plusieurs mois alors que Danone a du mal à faire face à la pandémie qui a lourdement pénalisé ses ventes, notamment dans la branche eaux minérales, confrontée au trou d'air de la demande des hôtels et restaurants, et qui pèse sur ses marges.

En novembre, Danone a annoncé un plan de restructuration qui passe par la suppression de jusqu'à 2.000 emplois à travers le monde, dont 400 en France.

Fin janvier, Emmanuel Faber a déclaré ne pas avoir de "position dogmatique" sur la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

Mais qui est Artisan Partners ?

Artisan Partners précise avoir investi "à hauteur d'environ 1,6 milliard d'euros" dans Danone en 2020, affirmant que cela faisait d'eux "l'un des trois plus gros actionnaires de la société".

Artisan Partners est une société d'investissement créée en 1994 par un couple de financiers, Andy and Carlene Ziegler, d'abord centré sur les Small Cap (les petites entreprises cotées (SmallCap) puis de proche en proche les Mid Cap. Vingt-sept ans plus tard, le fonds dispose de 134 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

La plupart de ses bureaux sont situés États-Unis : à Atlanta, Chicago, Denver, Milwaukee, New York, San Francisco (et bien sûr aussi à Wilmington, dans le Delaware, un État américain souvent comparé à un paradis fiscal in situ pour sa faible fiscalité et qui accueille une majorité des entreprises cotées à New York).

À l'international, on note un bureau en Australie (Sydney) et un dans la cité-État de Singapour, spécialiste de l'industrie financière offshore et notoirement connu pour sa faible fiscalité.

Artisan Partners est également présent en Europe: non seulement à Londres, la première place financière européenne, mais également à Dublin (l'Irlande étant l'un des pays de l'UE avec une des plus faibles fiscalités)... et en Suède à Stockholm.

Le cours de Danone redécolle

L'action d'Artisan Partners (cotée à New York au NYSE) s'affichait hier soir en baisse de -1,33%. Une baisse tout relative, puisque depuis l'effondrement de son cours avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19 (entre le 12 février 2020 et le 16 mars, l'action passe d'un plus-haut au-dessus de 37 dollars à un plus-bas autour de 18 dollars), le cours de l'action est sur une courbe qui semble inexorablement ascendante, aujourd'hui autour de 53,38 dollars.

Quant au cours de Bourse de Danone, qui était sur une pente descendante depuis le début du mois de février, on le voit se redresser depuis cette annonce d'Artisan Partners, affichant un bond de 2,89% à près de 55 euros.

(avec Reuters et AFP)