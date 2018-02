Cofarming : quand la "sharing economy" bouscule le monde agricole

Échanger des expériences et des compétences avec Agrifind, des données via Farmleap, voire des machines agricoles grâce à WeFarmUp ou des terrains dans Echangeparcelle... Dans le sillon de l'essor des AgriTech, l'économie collaborative perce aussi dans le secteur agricole. En France comme à l'étranger, une pluralité de plateformes y surgissent depuis quelques années proposant aux agriculteurs de nouveaux types de relations non seulement avec les consommateurs, mais aussi entre professionnels.

"Entre agriculteurs, la solidarité a une longue tradition. Les coopératives, nées de la crise de 1929 afin de massifier les achats et les ventes, n'ont fait que s'ajouter à l'entraide agricole, bien plus ancienne. On franchit à présent une troisième étape: celle où les nouvelles technologies multiplient les contacts et donc l'accès aux ressources sans besoin de l'intermédiation d'une structure physique, mais par le simple biais d'un tiers de confiance virtuel", analyse Laurent Bernède, co-fondateur de WeFarmUp ainsi que de la première association regroupant ces plates-formes, CoFarming.

C'est peut-être pour cette raison que l'économie collaborative s'est dans l'agriculture imposée surtout sous la forme B2B, ajoute-t-il.

Un moyen pour accélérer la transformation des fermes

La récente crise du secteur en France y a d'ailleurs sans doute contribué :

"L'achat d'une machine agricole constitue une importante source d'endettement pour les agriculteurs. Grâce à la location, le propriétaire en fait un moyen de revenus, alors que le locataire libère des ressources pour d'autres investissements", souligne Laurent Barnède.

La mise en réseau du matériel induit une chute de 40 % du capital investi et une baisse de 30 % des charges annuelles, confirme d'ailleurs une étude menée par WeFarmUp avec la coopérative agricole régionale Agro d'Oc et l'institut technique Arvalis auprès de 30 exploitations du Gers. D'une façon similaire, échanger des parcelles éloignées de l'exploitation permet de rationaliser les déplacements et ainsi d'en améliorer la rentabilité...

"Le digital n'est qu'un moyen pour accélérer la transformation des pratiques des fermes, pour plus de productivité voire une meilleure protection de l'environnement, sans pour autant immobiliser des fonds", résume l'entrepreneur, qui ajoute: "Le modèle attire tous les agriculteurs à la recherche de nouvelles solutions".

Sans compter que l'environnement B2B évite quelques-uns des obstacles réglementaires rencontrés par exemple par Airbnb: contrats, TVA, impôts, sont régis par les règles qui s'appliquent entre professionnels du secteur.

Les coopératives déjà membres de certains réseaux

Mais alors, l'ubérisation ne guette-t-elle pas les anciennes formes de coopération? Laurent Barnède ne le pense pas :

"L'entraide a bien survécu après les coopératives. De la même manière, les coopératives ne vont pas être anéanties par les réseaux. Au contraire, quelques-unes d'entre elles se servent déjà parfois de ces plates-formes, afin d'optimiser l'exploitation de matériels parfois sous-utilisés", assure-t-il.

L'entrepreneur ne craint d'ailleurs pas non plus que l'essor de la «sharing economy» en agriculture aggrave le décalage entre pays du Nord et du Sud.