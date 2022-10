Danone se désengage de Russie mais conserve sa branche nutrition infantile

C'est une nouvelle étape dans le désengagement de Danone de Russie. Le géant français de l'agroalimentaire n'aura bientôt plus que sa branche nutrition infantile au sein du pays (Blédina, Aptamil). Il a, en effet, annoncé, ce vendredi le retrait de son unité « produits laitiers et d'origine végétale ».

« Danone annonce aujourd'hui sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie », a indiqué le groupe. C'est une annonce importante pour le groupe français, l'unité « produits laitiers et d'origine végétale » constituant la majeure partie de son activité dans le pays. Le groupe n'a pas annoncé qui pourrait reprendre à terme ses usines et activités russes, sur cette branche de produits laitiers et végétaux, ni quand exactement. L'opération sera soumise à l'approbation des autorités compétentes, a précisé le groupe.

Sur le plan financier, l'opération pourrait « entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros », dans ses comptes, selon le groupe.

Maintien en Russie

Danone est l'une des quelques multinationales à être restée en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en février. Début mars, l'entreprise avait, en effet, annoncé poursuivre ses activités en Russie, où il employait 8.000 salariés, précisant toutefois suspendre pour le moment tout investissement dans ce pays. « Nous maintenons pour l'instant notre activité de production et de distribution de produits laitiers frais et de nutrition infantile, afin de répondre aux besoins alimentaires essentiels des populations civiles », avait justifié, à l'époque, Laurent Sacchi, le secrétaire général du groupe, dans un communiqué.

En juillet dernier, l'entreprise évoquait en juillet des conditions opérationnelles « extrêmement tendues en Russie et en Ukraine » mais estimait que le maintien de cette branche constituait la « meilleure option pour assurer la continuité » de cette activité auprès de ses salariés et de ses consommateurs.

(Avec AFP)