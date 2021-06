L'ex-PDG de Danone tire à boulets rouges sur le conseil d'administration

Emmanuel, ex-PDG du Danone n'est pas encore prêt à s'effacer, après sept ans passés à la tête du géant agroalimentaire. Ejecté mi-mars, "au milieu d'un plan de transformation avec suppressions d'emplois soutenu par les syndicats", comme il le souligne, sous la pression de deux fonds activistes, Bluebell Capital et Artisan Partners, Emmanuel Faber a tiré ses flèches mercredi lors d'une audition par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Dysfonctionnement du conseil d'administration

"Quand on s'est allié de cette façon, et compromis de cette façon, malheureusement je pense que ce conseil n'est pas en état aujourd'hui d'assurer la défense et la souveraineté de Danone", a-t-il affirmé devant les députés.

"C'est aussi simple que ça donc c'est urgent" de le réformer, a-t-il ajouté remarquant s'exprimer désormais "en tant que simple citoyen français. Dans les colonnes de La Tribune, il partageait d'ailleurs son envie de "transformer les systèmes capitalistes (qui) sont dans une forme d'impasse", tout en décrivant la vision "dysfonctionnelle" du conseil d'administration.

« Un jeu extrêmement malsain »

Celui qui a toujours défendu son bilan, en particulier dans le contexte de crise sanitaire va encore plus loin : "ce conseil (...) a permis un jeu extrêmement malsain avec des activistes et quand on démarre un jeu comme celui-ci, c'est compliqué de l'arrêter", a dit Emmanuel Faber.

"Certains activistes internes au conseil ont utilisé ces activistes actionnariaux à des fins qui leur étaient personnelles et qui ont abouti au résultat dont on ne voit que le début aujourd'hui, avec mon départ"

Sollicité par les agences de presse, le groupe Danone n'a pas réagi.

Pour lui succéder, Antoine de Saint-Affrique prendra la direction générale à compter du 15 septembre prochain. Mais Emmanuel Faber prévient : "ceux qui croient que l'assemblée générale de Danone a clos cet épisode se trompent lourdement".

A la Bourse de Paris, le titre Danone reculait de 0,83% à 58,84 euros mercredi à 15h15 après un abaissement de recommandation de ‍l'agence de notation RBC à "sous-performance".

