Danone annonce de nouveaux objectifs 2022 pour "renouer avec la croissance"

Après avoir présenté des résultats plutôt décevants fin février, Danone dévoile ses nouveaux objectifs, et sa stratégie pour reprendre "la place qui doit être la sienne". Le groupe agroalimentaire, qui en 2021 a renouvelé sa gouvernance, espère désormais atteindre "un meilleur alignement entre la performance économique de l'entreprise et sa mission", afin de "renouer avec un modèle de croissance rentable et durable".

Cette année, il prévoit une nouvelle baisse de sa marge opérationnelle, qui devrait juste dépasser 12% contre 13,7% en 2021, 14% en 2020 et 15,2% en 2019, et ce en "tenant compte du réinvestissement de la totalité des économies générées par le plan Local First" (700 millions d'euros selon l'AFP), "d'une productivité supérieure à celle de l'année dernière et d'une inflation du coût des intrants comprise entre 10 et 15% (selon les hypothèses macroéconomiques actuelles), en tenant compte de "la situation en Ukraine et en Russie".

Mais le chiffre d'affaire devrait croître entre 3 et 5% en 2022, porté par l'inflation. Et Danone espère revenir "à la croissance rentable" en 2023-2024, avec une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant "supérieure à celle du chiffre d'affaires en données comparables".

Une revue complète du groupe

Le directeur général, Antoine de Saint-Affrique, explique dans le communiqué les piliers de la nouvelle stratégie du groupe, "Renew Danone":

"A court-terme, nous devons tirer le meilleur de notre cœur de gamme, tout en remettant l'accent sur la qualité de notre exécution ainsi que celle de nos innovations. (...) Nous devons d'abord nous renforcer là où nous sommes déjà présents, mais avons également l'opportunité de nous étendre au-delà. Ces leviers, complétés par la gestion active de notre portefeuille, nous permettront de remettre Danone dans la course. En parallèle, nous préparerons l'avenir, avec l'ambition d'in fine surperformer nos catégories."

Des ingrédients fondés sur une revue complète du groupe menée pendant les six derniers mois par le nouveau directeur général qui, avec le président Gilles Schnepp, a remplacé en 2021 l'ancien PDG, Emmanuel Faber, évincé en mars. Cette étude interne a "mis en lumière la sous-performance, ces dernières années, de Danone par rapport à ses catégories", pourtant "attractives et en croissance, en ligne avec les tendances de consommation", et malgré "un portefeuille de marques fortes" et "une exposition géographique équilibrée entre marchés matures et émergents", révèle le communiqué.

"Cette sous-performance peut être attribuée à une attention insuffisante apportée au cœur de gamme, à une innovation tardive et sous-dimensionnée, à une exécution irrégulière ainsi qu'à des investissements insuffisants", poursuit la direction de Danone.

La nouvelle direction ne remet toutefois pas en cause le projet de réorganisation mondiale Local First, porté par Emmanuel Faber et prévoyant la suppression de 1.850 postes dans le monde, dont 458 en France. Danone se fixe également un objectif de ratio dette nette / EBITDA "inférieur à 3x", et promet à ses actionnaires "un dividende annuel stable ou en croissance".