Début d'année en fanfare pour LVMH et Hermès, dans leur lancée de 2022

Pas de ralentissement dans le luxe. Le groupe français Hermès a présenté ce vendredi un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 22% sur un an, au-dessus des anticipations des analystes qui tablaient sur 3,2 milliards d'euros. Son cours de Bourse prenait 1,29% à 10h à la Bourse de Paris.

« Le premier trimestre 2023 s'inscrit dans la continuité des bons résultats de 2022 », salue Axel Dumas, le gérant du sellier-maroquinier cité dans un communiqué. « À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux », anticipe l'entreprise.

Toutes les zones géographiques affichent une progression spectaculaire. L'Asie hors Japon a vu ses ventes augmenter de 21,8%, grâce à « un très bon nouvel an chinois » malgré les soubresauts de l'économie chinoise. « Sur l'ensemble de la grande Chine nous avons de forts taux de croissance et un trafic très vigoureux », se félicite Éric du Halgouët, directeur financier d'Hermès au cours d'un appel téléphonique avec les agences de presse.

Nouvelles usines pour suivre la demande

De même, les ventes en Europe et sur les deux « Amériques » (Amérique du Nord et en Amérique latine) bondissent toutes de 23,9%. Aux Etats-Unis, les prix ont été augmentés de 3% (contre 7% en moyenne dans le reste du monde). « La performance est d'autant plus belle que c'est de la croissance en volume », vante Eric Halgouët qui « n'a pas noté de fléchissement pour l'instant avec une clientèle locale très fidèle » aux Etats-Unis.

Pour suivre la demande dynamique pour tous ses produits (vêtement et accessoires en hausse de 33,7%, le métier soie et textiles de 18,4%, le parfum et la beauté de 6,1% et l'horlogerie de 23,6%), Hermès inaugure un nouveau site. Début avril, une nouvelle maroquinerie a ouvert dans l'Eure et quatre autres projets de manufactures sont en cours, à Tournes-Cliron (Ardennes), Riom (Puy de Dôme), L'Isle-d'Espagnac (Charente) et Loupes (Gironde).

LVMH continue sur sa lancée de 2022

Ces excellents résultats interviennent après l'annonce de ceux de l'autre grand nom du luxe français, le numéro un mondial du luxe LVMH. Son chiffre d'affaires du premier trimestre dépasse les 21 milliards d'euros, tiré par la mode et maroquinerie, en progression de 17% sur un an.

« LVMH réalise un excellent début d'année dans un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain », relève LVMH dans un communiqué publié mercredi se disant à la fois « vigilant et confiant ».

Le segment de la mode et la maroquinerie (Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi...) tire l'essentiel de l'activité, avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros, soit un gain de 18% sur un an.

Son fleuron Louis Vuitton, qui a représenté 20 milliards d'euros de ventes en 2022, « effectue un excellent début d'année », après avoir très récemment changé de PDG, avec l'arrivée de Pietro Beccari à la place de Michael Burke en février, et de directeur artistique Pharrell Williams succédant à Virgil Abloh, décédé en novembre 2021.

Performances financières et boursières spectaculaires

De même, Christian Dior, que Delphine Arnault, fille du PDG de LVMH Bernard Arnault, dirige depuis début février après le départ de Pietro Beccari, « poursuit une performance remarquable pour l'ensemble de ses produits » tout comme Celine, qui a passé les 2 milliards de ventes en 2022 en nette croissance elle aussi.

Concernant ses marchés, LVMH estime que « l'Europe (+24%) et le Japon (+34%), en forte progression, bénéficient d'une forte demande de la clientèle locale et des voyageurs internationaux ». Les Etats-Unis (+8%) réalisent une « performance soutenue » et l'Asie (+14%) « connaît un rebond important faisant suite à la levée des restrictions sanitaires ». Ce premier trimestre semble « de bon augure » pour le reste de l'année en Chine a expliqué Jean-Jacques Guiony, directeur financier de LVMH lors d'une présentation aux analystes.

Les très bons chiffres du premier trimestre LVMH dopent ses performances en Bourse, où son action est montée de 5,65% mercredi à 883,90 euros (son plus haut historique) juste après la communication du groupe. Première capitalisation européenne, LVMH est la première entreprise du vieux continent à avoir dépassé les 400 milliards d'euros de capitalisation boursière en janvier.