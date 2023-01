Luxe : profits stratosphériques pour LVMH en 2022 à 21,1 milliards d'euros

Le luxe se porte bien. En témoignent les résultats annoncés par LVMH ce jeudi après la clôture de la Bourse de Paris. Le groupe de Bernard Arnault a dégagé un bénéfice opérationnel courant de 21,1 milliards d'euros en 2022 pour un chiffre d'affaires de 79,2 milliards d'euros, tous deux en croissance de 23%. Chaque jour donc, LVMH engrange plus de 57 millions d'euros de bénéfice.

« La performance de 2022 illustre l'exceptionnel pouvoir d'attraction de nos Maisons et leur capacité à créer le désir au cours d'une année pourtant tendue au plan économique et géopolitique », a déclaré Bernard Arnault, PDG de LVMH dans un communiqué.

Et d'ajouter :

« Nous abordons l'année 2023 avec confiance mais, compte tenu des incertitudes actuelles, nous resterons vigilants et comptons sur la désirabilité de nos Maisons et sur l'agilité de nos équipes pour renforcer encore notre avance sur le marché mondial du luxe et continuer de contribuer au rayonnement de la France à travers le monde. »

Lire aussiBourse : LVMH valorisé à plus de 400 milliards d'euros, une première en Europe

Une capitalisation au-delà des 400 milliards d'euros, record européen

Rien d'étonnant tant le groupe de luxe affichait ces derniers temps une santé à toute épreuve. Le 17 janvier dernier, déjà, la capitalisation du numéro un mondial du luxe avait dépassé, pour la première fois de son histoire, les 400 milliards d'euros.

C'était également la première fois qu'une entreprise européenne dépassait ce seuil.

LVMH a ainsi confirmé son rang de première capitalisation européenne et s'est hissé à la 13e place des capitalisations mondiales, certes loin derrière le numéro un mondial Apple et ses 2.000 milliards d'euros. Pour rappel, LVMH était encore à la 18e place mondiale il y a un an tout juste.

Cet enthousiasme n'est pas propre à LVMH. L'année 2022 a démontré, une fois de plus, la résilience du secteur du luxe en Bourse et les valeurs continuaient de progresser fortement depuis le début d'année. Ainsi, mi-janvier, LVMH avait gagné près de 16%, Hermès ou L'Oréal 14%, et Kering reprenait 17% après une année plus difficile.

Lire aussiLe recrutement : le grand défi des géants français du luxe pour continuer leur folle croissance (LVMH, Hermès...)

C'est d'ailleurs bien le secteur du luxe, surpondéré dans l'indice du CAC 40 (30%), qui a permis à la Bourse de Paris d'atteindre les 7.000 points. Le 15 janvier dernier, le CAC 40 a, en effet, terminé au-dessus des 7.000 points, une première depuis le 11 février 2022.

L'effet de la réouverture de la Chine, mais pas seulement

La bonne santé des géants du luxe s'explique notamment par la réouverture économique de la Chine après trois années de restrictions sanitaires parmi les plus sévères au monde - même si, avant cela, les valeurs boursières du luxe s'appuyaient déjà sur des résultats solides sur les neuf premiers mois de l'année 2022, attestant du fait qu'elles pouvaient très bien s'en sortir sans la clientèle chinoise.

Il demeure néanmoins que le retour de la croissance en Chine et, potentiellement des touristes chinois, représentera mécaniquement un plus pour le chiffre d'affaires des groupes de luxe en 2023.

Mais les relais de croissance ne sont pas qu'asiatiques.

« Les catégories sociales supérieures ont encore beaucoup d'épargne, ce qui devrait limiter une éventuelle baisse de leur consommation en cas de ralentissement économique en 2023 », estime Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Picter Wealth Management, interrogé par La Tribune en janvier.

(avec AFP)