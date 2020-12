France : le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 40 ans

55% des agriculteurs français ont 50 ans ou plus, soit 24 points de plus que pour l'ensemble des personnes en emploi (31%), note l'Insee. (Crédits : PASCAL ROSSIGNOL)

Les agriculteurs de moins en moins nombreux en France, et la profession compte de plus en plus d'hommes vieillissants, comme le révèle une récente note "Focus" de l'Insee portant sur l'année 2019. Par ailleurs, les conditions de travail sont plus difficiles que la moyenne.