Hermès, LVMH : les ventes des géants français du luxe bondissent malgré la guerre en Ukraine

Malgré la guerre en Ukraine - d'où les deux groupes se sont retirés dès début mars - et les confinements en Chine, les géants français du luxe se portent bien. Les ventes d'Hermès et de LVMH ont ainsi été supérieures aux attentes des analystes pour ce premier trimestre 2022.

Pour Hermès, Factset et Bloomberg tablaient sur des ventes à hauteur de 2,4 milliards d'euros. Ce sera finalement 2,765 milliards d'euros de ventes réalisées, soit une progression de +33% par rapport au premier trimestre 2021. « À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux », a indiqué le groupe ce jeudi 14 avril.

Concernant LVMH, les consensus établis par Bloomberg et Factset estimaient respectivement des ventes de 16,4 milliards d'euros et 17 milliards d'euros. Elles ont été de 18 milliards d'euros (+29% par rapport au premier trimestre 2021). Le groupe aux 75 « maisons » - premier du CAC 40 à avoir dévoilé ses chiffres trimestriels mardi 12 avril - estime réaliser « un bon début d'année dans un environnement encore perturbé par la crise sanitaire et marqué par les événements dramatiques en Ukraine ».

Hermès porté par l'Amérique

Du côté d'Hermès, ce premier trimestre a été soutenu par la région Amérique qui fait un bond de 44% à taux de change constants. L'indicateur utilisé comme référence par Hermès « est en forte accélération fin mars grâce à la très belle dynamique aux États-Unis », expose le groupe.

À noter aussi les belles performances en Europe hors France (+44 %) et en France (+40 %). Ces deux zones « réalisent une solide croissance, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et Espagne », selon Hermès. L'Asie hors Japon voit une progression de 20% et le Japon de 17%.

Croissance à deux chiffres pour presque toutes les divisions de LVMH

Pour LVMH, qui détient entre autres les marques Louis Vuitton, Dior, Celine ou Moët & Chandon, c'est en Asie (hors Japon) que les ventes ont été les plus importantes, malgré les confinements en Chine. Elles ont représenté 37% des ventes du premier trimestre, contre 41% l'année précédente. Les États-Unis (24% des ventes), l'Europe (14%) la France (1%) et les « autres marchés » (12%) gagnent tous un point.

Pour ce premier trimestre, « à l'exception des Vins et Spiritueux, toujours face à des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres de leurs ventes », souligne le groupe.

La mode et la maroquinerie, sa division phare, réalise au premier trimestre plus de 9 milliards d'euros de ventes, soit une croissance de 35% par rapport au premier trimestre 2021. LVMH, qui ne détaille jamais le chiffre d'affaires de ses marques, estime que Louis Vuitton « effectue un excellent début d'année » et que Dior « poursuit une performance remarquable ». Fendi enregistre « une solide progression » et Celine « une très forte croissance ».

La division Montres et joaillerie affiche un chiffre d'affaires de 2,338 milliards d'euros (+24%) et Tiffany y réalise « un excellent début d'année ».

Les parfums et cosmétiques connaissent « une excellente dynamique grâce à une croissance soutenue du parfum et du maquillage, aux États-Unis en particulier » et atteignent un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros (+23%).

L'activité Vins et Spiritueux à 1,638 milliard (+8%) ne progresse pas autant que les autres catégories du groupe même si « l'activité Champagne connaît un début d'année excellent, avec des volumes en forte hausse, notamment en Europe et au Japon, et une politique ferme de hausse de prix ».

Dans la Distribution sélective (DFS), qui réalise 3 milliards de ventes (+30%), Sephora réalise « une excellente performance sur le trimestre avec un fort rebond de l'activité de ses boutiques, dont le réseau avait été en partie fermé début 2021 ».

Les géants confiants malgré la guerre en Ukraine et les confinements

Hermès a été le premier groupe de luxe à annoncer la fermeture de ses magasins en Russie début mars. Le sellier-maroquinier possède trois magasins à Moscou qui emploient 60 personnes. L'ouverture d'une quatrième boutique à Saint-Pétersbourg prévue en juin a été suspendue.

« L'impact n'est pas significatif pour le groupe », a expliqué Éric du Halgouët, directeur général finances. « Les ventes en Russie représentent moins de 1% des ventes du groupe » qui n'avait aucune activité en Ukraine. Par ailleurs, Hermès « respecte parfaitement la législation et ne vend pas à la liste des oligarques » qui leur a été transmise, selon lui.

Le groupe LVMH a indiqué suivre « avec la plus grande attention l'évolution de la situation en Ukraine et dans la région ». Le géant du luxe a lui aussi annoncé début mars qu'il fermait « temporairement » ses 124 boutiques en Russie où il compte 3.500 collaborateurs.

Concernant la situation en Chine, Hermès a eu un début d'année « exceptionnel », selon Éric du Halgouët, jusqu'au mois de mars où ont débuté les premiers confinements. Actuellement, Hermès, qui compte 26 magasins en Chine, a trois magasins fermés à Shanghai. Le groupe se dit toutefois « confiant », et souligne avoir gagné de nouveaux clients en Chine.

Un avis partagé par LVMH. « Nous pouvons être touchés à court terme mais nous ne sommes pas inquiets sur le long terme », a expliqué Jean-Jacques Guiony, directeur financier du groupe. « Cela aura évidemment un impact sur les affaires », a-t-il reconnu, mais « nous avons déjà traversé cela il y a deux ans ». De l'expérience de 2020, LVMH a retenu qu'une fois que les restrictions sanitaires sont levées, la clientèle est de retour exactement comme avant le confinement.

(Avec AFP)