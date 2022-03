La société de Dubaï AKS veut construire « la plus grande sucrerie d'Europe » sur le port de Rouen

La stratégie de réindustrialisation de la vallée de Seine lancée par Haropa trouve une première matérialisation concrète. Le jeune établissement public qui chapeaute les ports du Havre, de Rouen et de Paris a annoncé aujourd'hui, 17 mars, être entré en négociation exclusive avec la société de Dubaï Al Khaleej Sugar (AKS, ou le sucre du golfe dans la langue de Molière) pour la vente d'une friche industrielle de 75 hectares sur le port de Rouen, laissée vacante par Renault en 2020.

Si AKS va au bout de ses intentions, le site devrait abriter dans trois ans ce qui est présenté comme « la plus grande sucrerie d'Europe » par Pascal Gabet, patron du port du Rouen. A la clef un investissement de « plusieurs centaines de millions d'euros» et la création de 300 emplois directs et d'un millier d'indirects, nous est-il précisé.

Inconnu sous nos climats, le groupe dubaïote AKS est un acteur important de « l'or blanc » dans le golfe arabique. Egalement présent en Egypte, il exploite l'une des plus grandes raffineries de sucre roux du monde dans le port de Jebel Ali, à quelques encablures de la capitale des Emirats Arabes Unis. Cette fois, c'est une sucrerie de betteraves qu'il projette de construire. Et comme souvent chez les Emiratis, le groupe voit grand.

Trois fois la moyenne des sucreries françaises

L'installation devrait afficher une capacité de l'ordre de 650.000 à 850.000 tonnes par an, soit environ trois fois la taille des sucreries françaises « qu'elle ne concurrencera pas » assurent les responsables d'Haropa. La majorité de la production sera en effet exportée par bateau vers l'Europe du Sud, le Maghreb ainsi que vers le Royaume Uni. Aussi, la proximité du site avec un terminal à conteneurs a t-elle été décisive, explique Stéphane Raison, directeur d'Haropa. « Contrairement à ce qui se pratique ordinairement, AKS choisit de s'implanter non pas à proximité d'un site de production mais près d'un site de distribution ».

Mais c'est surtout par son alimentation en énergie que l'usine devrait se distinguer. Exit le gaz. Vue comme « un modèle d'économie circulaire » par les dirigeants du port, elle devrait être adossée à un biométhaniseur (qui valorisera les coupes et queues de betteraves) ainsi qu'à une chaudière biomasse (alimentée par des déchets de bois). Est également évoquée la production de bioéthanol à partir de mélasse.

Quant à l'approvisionnement en betteraves, il proviendra pour l'essentiel des riches plaines normandes et notamment de celles du Calvados (pour les deux tiers). Les besoins sont évalués à 4,5 millions de tonnes par an, soit l'équivalent d'environ 50.000 hectares cultivés. Pas exactement un point de détail sur un territoire marqué par la fermeture de plusieurs sucreries, ces dernières années. « Il va falloir que nous mettions l'écosystème agricole en tension », admet d'ailleurs Hervé Morin, président de la Région Normandie.

Reste également à affiner le projet industriel au cours des négociations qui vont débuter dans les prochaines semaines. Le PDG d'Al Khaleej Sugar est attendu à Rouen dans le courant de l'été.