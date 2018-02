Lait contaminé : Lactalis récolte une nouvelle plainte pour "négligences"

C’est dans l’usine de Craons, en Mayenne, que des traces de salmonelle ont été retrouvées. Elle compte 327 salariés, dont 250 qui ont été placés en chômage partiel, sans baisse de salaire, le mois dernier. Le groupe Lactalis a signé un accord avec les salariés du site pour les employer dans d'autres usines du secteur. (Crédits : STEPHANE MAHE)

L'association de consommateurs Foodwatch va à son tour porter plainte, ce mercredi, à Paris, pour douze infractions mettant en cause le fabricant de laits infantiles, la grande distribution, un laboratoire et les autorités, notamment pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "blessures involontaires".