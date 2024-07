Pourquoi Cosmetic Valley recrute avec Brut

Annoncés en novembre 2023 en présence du ministre de l'Industrie Roland Lescure à l'occasion du Comité de la filière cosmétique, les projections de recrutement d'ici 2025 ont été rappelées le 20 juin dernier, au château de Chambord, lors du 30e anniversaire de Cosmetic Valley. Toutes tailles confondues, les quelque 6.300 entreprises françaises de la cosmétique de la région prévoient ainsi d'embaucher 30 000 nouveaux salariés d'ici deux ans pour accompagner une croissance qui ne faiblit pas.

Avec un chiffre d'affaires de 71 milliards d'euros réalisé en 2023 (+8%), cette industrie régionale est, de surcroît, le second contributeur à la balance commerciale de la France, après l'aéronautique, avec 23,4 milliards d'euros de recettes réalisées à l'export. Seul hic dans ce tableau positif, elle fait nettement moins rêver le 18-25 ans qui arrivent sur le marché du travail.

Si les grands groupes type L'Oréal et Chanel continuent à attirer les nouveaux talents, la tâche est autrement plus ardue pour les PME et TPE de la cosmétique qui constituent l'immense majorité de la filière. Le secteur est ainsi largement distancé par l'industrie classique et le High-tech qui font le plein d'ingénieurs et recrutent les meilleurs profils. Conséquence, des chaînes de production sont fréquemment à l'arrêt chez les sous-traitants de cosmétiques, faute de main-d'œuvre. « Jugée souvent futile, la cosmétique souffre d'idées reçues et d'une mauvaise image chez les jeunes générations, remarque Soline Godet, directrice adjointe de Comestic Valley. Résultat, ils délaissent cette voie à la sortie de leurs études commerciale ou d'ingénieurs. Elle est pourtant une industrie à la fois innovante et responsable. Notre pari est de le leur démontrer concrètement ».

Afin de prouver que la cosmétique est une industrie à part entière, Cosmetic Valley vient de faire appel au média spécialisé sur la cible des 18-25 ans, le service vidéo Brut (dans lequel le groupe CMA CGM, propriétaire de La Tribune, détient 10% du capital).

Deux millions de téléchargements

Réalisée par le média, la campagne de communication RH d'une dizaine de petits « clips » métiers, mettant en scène des collaborateurs d'entreprises de la cosmétique, a été diffusée jusqu'au 15 juillet dernier sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Linkedin et Facebook. « Alors que nous avions pour habitude d'utiliser des supports classiques, avec des résultats irréguliers, ils sont cette fois-ci excellents, se félicite Soline Godet. Les capsules vidéo ont ainsi été téléchargées par deux millions d'utilisateurs en un mois ». Cerise sur le gâteau, le prix de la campagne signée Brut, environ 120 000 euros, a été bien moins onéreuse que les précédentes. Reste à savoir si ce succès se traduira dans les faits au niveau des recrutements.

Pour accélérer encore sa capacité de séduction des jeunes talents, Cosmetic Valley refondra par ailleurs à court terme Cosmetic Expérience, son site métiers, formations et emplois. La filière lancera ainsi une plate-forme numérique nouvelle génération, entièrement dédiée au recrutement. Un nouveau « véhicule » proche dans sa conception du site leader de l'emploi en France « Welcome to the Jungle » que Soline Godet mettra en ligne courant 2025.