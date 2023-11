Pourquoi la Cosmetic Valley s’implante à Shanghai

Annoncée au dernier salon professionnel de la cosmétique, Cosmetic 360, qui s'est tenu au Carrousel du Louvre à Paris mi-octobre, la création d'une ambassade de la Cosmetic Valley à Shanghai se matérialisera par l'ouverture début 2024 d'un bureau sur place. Viendra ensuite le recrutement, dans un premier temps, d'un agent-coordonnateur.

Le nouveau concept de French Fragance & Cosmetics Embassy (FFCE) répond à plusieurs finalités et enjeux pour la cosmétique Made in France. Il s'agit d'une part de mettre en relation les filiales des entreprises françaises implantées localement et de structurer ce tissu sous forme de filière. Via cet ancrage local, la Cosmetic Valley compte d'autre part faciliter l'export des sociétés non représentées. Avec tous les grands groupes hexagonaux installés sur place, de L'Oréal à LVMH en passant par Chanel, la Chine constitue le deuxième marché d'exportation pour l'industrie cosmétique française, générant près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Représentant 3.200 entreprises qui salarient quelque 250 000 collaborateurs, la Cosmetic Valley a été créée en 1993 à Chartres, en Eure-et-Loir, comme fer de lance la puissante industrie française de la cosmétique, notamment à l'international. Ayant généré un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros en 2022, elle se situe au premier rang mondial en termes d'exportation avec 19,1 milliards d'euros de recettes l'année dernière. En Centre-Val de Loire, où ses deux principaux bassins d'Eure-et-Loir et du Loiret emploient environ 20 000 salariés via plus de 210 établissements, la filière figure parmi les trois premières régionales, au coude à coude avec la pharmacie et l'aéronautique.

Nouvelles opportunités de marchés en Inde et en Afrique

L'enjeu pour le cluster est de maintenir, voire de conforter, ces performances et l'influence de la cosmétique Made in France dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Sur le marché chinois, elle est confrontée en premier lieu à la Korean Beauty en plein boom. Alors qu'elle était inexistante en 2013, l'industrie cosmétique coréenne s'est hissée au 4e rang mondial en une décennie. Via des géants comme Amore Pacific et LG Cosmetic, la K Beauty exporte désormais pour une valeur de 7 milliards d'euros, derrière l'Allemagne, les Etats unis et la France. L'achat de marques locales, le Guo Chao, a en second lieu doublé en cinq ans en Chine. Il a ainsi grimpé à 28% de la consommation totale de cosmétique en 2022, au détriment des achats de produits français. A terme, la Cosmetic Valley anticipe de surcroît la concurrence des produits de beauté chinois sur les marchés internationaux.

Afin de préserver le leadership mondial de la cosmétique Made in France, la Cosmetic Valley ne vise pas seulement à conforter sa présence en Chine. Elle compte parallèlement étendre son réseau de FFCE sur ses autres marchés stratégiques. Ainsi, un nouveau bureau physique sera installé en 2025 aux Etats-unis, a priori à New York. Dubaï et la Corée devraient être les deux destinations suivantes sur la liste. « Cette stratégie d'ancrage local de la cosmétique française comprend également un volet prospectif, précise Christophe Masson, directeur général du cluster. L'Afrique et L'Inde, marchés encore émergents, sont ainsi très prometteurs ». De nouveaux débouchés qui pourraient pallier, au moins en partie, le risque d'effritement à terme pour les exportations français sur ses places-fortes historiques.