Pourquoi le bordelais Adopt Parfums s’implante dans la Cosmetic Valley

Adopt Parfums, fabricant de parfums et de cosmétiques low cost, vient de confirmer sa nouvelle implantation à Château-Renard dans l'ancien site des laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre. Située dans la Cosmestic Valley, qui regroupe plusieurs dizaines de groupes du secteur de la cosmétique et de la parfumerie, à cheval sur le Loiret et l'Eure-et-Loir, cette friche industrielle d'une surface totale de 3,5 hectares comprend une usine de 5.500 m2 ainsi qu'une base logistique de 3.500 m2. Désaffectée depuis fin 2021, elle sera remise en activité après d'importants travaux de rénovation et de modernisation. Le fabricant présidé par Frédéric Stoeckel depuis 2019 y transférera la plus grande partie de production, actuellement réalisée à Gestas en Gironde. Seule la fabrication de gels douche et de shampoings sera maintenue sur le site bordelais, devenu trop exigu.

Adopt Parfums, qui prévoit d'investir au total 15 millions d'euros sur cinq ans dans son nouvel outil industriel, table sur une production de 40 millions de flacons d'ici cinq ans contre huit millions en 2022. Le groupe est en cours de recrutement d'une quarantaine de salariés pour débuter l'embouteillage de flacons de parfums dès mai. La production proprement dite à Château-Renard démarrera, quant à elle, à l'automne prochain.

Les recettes du low cost

Créé en 1986, le groupe de cosmétique s'est spécialisé dans la fabrication de parfums de qualité à prix accessible. A la clé une gamme de quelque 150 références dont les tarifs n'excèdent pas 25 euros par flacon. Un écart du simple au triple par rapport aux jus classiques que Frédéric Soeckel explique notamment par une communication a minima. « Nous faisons appel aux mêmes nez que les grandes enseignes de parfums, à savoir notamment les maisons grassoises Givaudan, Firmenich et Symrise, assure le dirigeant. En revanche, Adopt Parfums n'emploie pas d'égéries, déploie peu d'opérations de marketing, enfin ne propose qu'une seule sorte de flacons. Cette stratégie permet de proposer des fragances de grande qualité à des tarifs abordables. Pouvoir changer régulièrement de parfum est devenu une tendance lourde chez les consommateurs ».

A côté de son usine de Gestas et de son bureau parisien, le groupe s'appuie sur un réseau commercial de 170 magasins en France, dont 12 sont détenus en propre. Adopt Parfums emploie au total 650 salariés et a réalisé 52 millions d'euros en 2022.

Expansion internationale

Pour accompagner son développement, Adopt Parfums a réalisé une levée de fonds de 26 millions d'euros en mai 2022 auprès d'Axa France et de Nexstage AM dans le cadre de leur plan d'investissement national, Pépites et territoires. Si les deux fonds sont désormais majoritaires, Trocadero Capital Partners, détenu par Pierre Loyez, (ex Castorama) est également entré dans le capital d'Adopt Parfums à hauteur de 10%. De leur côté, la région Centre-Val-de-Loire, au travers de son agence de développement économique Dev'up, mais aussi la commune de Château-Renard ont aussi facilité la future implantation. Ils se sont notamment engagés à épauler le groupe concernant les recrutements. De 40 salariés dès cette année, l'usine prévoit d'atteindre un effectif de 150 personnes à l'horizon 2028. Si le taux de chômage du Montargeois, proche de 10%, facilitera cette recherche, le choix d'Adopt Parfums s'est également porté sur le site de Château-Renard pour plusieurs autres raisons. « Il répondait à nos besoins en termes de taille et d'emplacement, au coeur de la Cosmetic Valley et proche d'un nœud autoroutier, se félicite Frédéric Stoeckel. La présence de prestataires logistiques, comme le groupe Deret qui va devenir notre sous-traitant, constitue un autre atout de taille. Ce type d'opportunité est rare dans l'Hexagone ».

Dans un contexte jugé porteur pour la cosmétique low cost compte tenu de l'inflation qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs, Adopt Parfums nourrit de fortes ambitions de développement, grâce à l'accélération prévue de sa production dans le Loiret. Outre le marché français, le groupe vise parallèlement une croissance soutenue en Europe du Sud. Implanté depuis peu à Madrid et Barcelone, Adopt Parfums vise à terme l'ouverture de 30 à 40 boutiques en Espagne, qui deviendrait ainsi son deuxième marché après la France. L'Italie est également dans le viseur du groupe bordelais. Cette stratégie internationale s'inscrit elle-même dans un objectif ambitieux d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2027. Le groupe table à cette perspective sur une part de 40% de recettes réalisées à l'export, contre 20% actuellement.