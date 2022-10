Bornes électriques : Renault vient défier Tesla et va créer son propre réseau

Renault continue à se diversifier dans les nouvelles mobilités. Sa filiale Mobilize lance son propre réseau de bornes de « recharge ultrarapide » de véhicules électriques. D'ici à 2024, 200 stations de recharge doivent être installées en France, en Belgique, en Espagne et en Italie à proximité d'autoroutes et de voies rapides. Dont 90 sur le marché français, « soit une station de recharge ultrarapide tous les 150 km sur les grands axes routiers de l'hexagone ».

« L'accès à la charge sera ouvert à tous les conducteurs de véhicules électriques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque station proposera six points de charge ultrarapide allant jusqu'à 400 kW, un des réseaux les plus puissants d'Europe », poursuit le communiqué de la filiale spécialisée dans les mobilités de demain, en particulier l'automobile électrique. À titre de comparaison, les superchargeurs existants de Tesla proposent une capacité de 250 kW maximum et ceux du consortium Ionity (formé de constructeurs allemands, de Hyundai-Kia et financé par le fonds BlackRock) de 350 kW.

Marché en développement, mais ultra-concurrentiel

L'arrivée de Renault sur ce segment n'était pas annoncée et soulève des questions. À commencer par la capacité à répondre à la hausse du parc électrique. La demande de bornes de recharge croît à une vitesse soutenue, et l'offre ne suit pas la demande. Selon Enedis, il y aura 17 millions de véhicules électriques et rechargeables en France en 2035 (contre 900.000 aujourd'hui) alors que la France vient à peine de franchir le seuil du million de bornes installées.

D'autres industriels ont anticipé la tendance et ont déjà trouvé leur place sur ce créneau. C'est le cas de Tesla. Son parc de bornes électriques se déploie depuis près d'une décennie et se compose de 120 stations en France. En 2017, le groupement de constructeurs allemands Ionity s'est également engagé sur ce marché jusqu'à arriver à une centaine de stations de recharge.

La relative frilosité des autres constructeurs à foncer sur ce secteur d'avenir s'explique par sa complexité. « C'est un marché compliqué, tributaire des cours de l'énergie, qui nécessite de gros investissements dans le foncier, les technologies de recharge... pour des marges contraintes. À l'exception du consortium comme Ionity, peu de constructeurs se sont lancés sur ce marché qui est plus éloigné de leur activité traditionnelle », observe Guillaume Crunelle, associé chez Deloitte, spécialisé dans l'industrie automobile et les mobilités.

Renault veut s'appuyer sur ses concessionnaires et l'expérience client

À défaut d'être pionnier, Renault devra réussir à offrir quelque chose de neuf face à ses concurrents. Tesla avait fait le pari de réserver ses bornes aux conducteurs de Tesla pour leur garantir un trajet serein sur les grands axes autoroutiers, une manière aussi de proposer un avantage à ses clients par rapport à d'autres constructeurs électriques. Les stations Mobilize seront, elles, ouvertes à toutes les marques.

Le directeur général de Mobilize Power Services Nicolas Schottey promet de « casser complètement tout ce qu'on pourrait faire en termes d'expérience » des automobilistes qui attendent que leur voiture charge. À la manière de certaines stations-service, les bornes seront agrémentées d'« une zone de détente calme et confortable où ils pourront prendre un café ou un encas, profiter du wifi, charger leur téléphone ou leur ordinateur portable ou même jouer à la console avant de reprendre la route », d'après le communiqué.

Energéticiens, gestionnaires de réseau et grande distribution pourraient débarquer sur le marché des bornes

Les bornes électriques ultrapuissantes à 400 kW pourraient constituer un argument pour attirer les clients soucieux de recharger rapidement leur voiture. Autre avantage, Renault peut compter sur son réseau de concessions en construisant les bornes à proximité de concessions Renault. De quoi s'éviter d'avoir à acheter du foncier. Une économie substantielle alors que Renault ne dispose pas de la capitalisation de Tesla ou du mastodonte Volkswagen.

D'autres géants venus d'horizons différents pourraient aussi prendre pied sur le marché des stations de recharge électrique. « Les bornes de recharge rapides sont un lieu de forte concurrence "de tous contre tous". De nombreux acteurs peuvent encore se positionner : les énergéticiens, les gestionnaires de réseau, la grande distribution et les constructeurs », prédit Guillaume Crunelle de chez Deloitte.