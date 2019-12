Carlos Ghosn a quitté le Japon et se trouve au Liban !

Coup de théâtre. L'ancien patron de l'alliance Renault Nissan Carlos Ghosn se trouve au Liban où il est arrivé lundi par avion privé. Carlos Ghosn, qui possède les nationalités française, brésilienne et libanaise, était en résidence surveillée au Japon depuis qu'il a été libéré sous caution par la justice japonaise qui le soupçonne de malversations financières commises alors qu'il dirigeant l'alliance automobile.

Les circonstances de son retour au Liban restaient floues ce lundi.

Ses avocats ont demandé en octobre à la justice japonaise d'annuler les poursuites le visant accusant les procureurs et des représentants du constructeur japonais de collusion dans le but d'"évincer" Carlos Ghosn et de l'empêcher de renforcer l'alliance avec Renault.

La justice japonaise a systématiquement rejeté toutes les demandes visant à assouplir les conditions de cette libération sous caution, notamment l'interdiction de contacter son épouse. Les avocats de l'homme d'affaires franco-libano-brésilien font valoir que cette restriction est contraire à la constitution japonaise et au droit international sur les séparations familiales.